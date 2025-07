Börse Frankfurt-News: Endlich wieder Kursgewinne (Nebenwerte)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Es läuft rund für die beiden Scale-Neulinge Pfisterer und Innoscripta - besonders für Pfisterer. Der Kurs hat sich seit dem IPO fast verdoppelt. Auch ansonsten gibt es viele erfreuliche Entwicklungen.

16. Juli 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Von der - trotz Zollankündigungen - immer noch guten Stimmung an den Börsen profitiert auch das Scale-Segment. Am Mittwochmorgen liegt der Scale-All-Share-Index bei 1.306 Punkten und damit klar über den 1.245 Zählern vor einem Monat. Seit Jahresanfang ergibt sich jetzt ein Plus von 17 Prozent. Die 2022 einsetzende schwierige Phase für das Kleinstwertesegment scheint vorbei.

Gut läuft es für die beiden Scale-Neulinge Pfisterer (DE000PFSE212) und Innoscripta (DE000A40QVM8). Der Stromnetzausrüster Pfisterer (DE000PFSE212) war Mitte Mai zu einem Ausgabepreis von 27 Euro an die Börse gegangen, jetzt kostet die Aktie 51,50 Euro. Deutlich nach oben nach einem durchwachsenen Börsenstart am 23. Mai ging es zuletzt auch für den Münchener Softwareanbieter Innoscripta (DE000A40QVM8). Bei einem Ausgabepreis von 120 Euro war die Aktie schon am ersten Handelstag unter Druck geraten und im Juni unter 86 Euro gefallen. Jetzt sind es wieder 107 Euro. Das Unternehmen hat sich auf Software für Forschungs- und Entwicklungsprojekte spezialisiert, mit für eine steuerliche Förderung rechtskonformen Dokumentation.

Beliebte Börsenneulinge.

Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment der Deutschen Börse im Juni waren die beiden Börsenneulinge Pfisterer und Innoscripta mit einem Handelsaufkommen von 32 Millionen Euro beziehungsweise 17 Millionen Euro. Es folgten die üblichen Umsatzrenner 2G Energy, Steyr Motors und Deutsche Rohstoff. Seit Jahresanfang weisen 2G, Mensch und Maschine, Deutsche Rohstoff, die Verve Group (mittlerweile im General Standard gelistet) und The Platform Group die höchsten Umsätze auf.

Steyr: Hype vorbei, aber dennoch Kursvervierfachung

Erneut nach oben geht es für den österreichischen Motorenbauer Steyr Motors (AT0000A3FW25). Das Unternehmen, das vom Rüstungsboom profitiert, hat sich jetzt zusätzliche Aufträge des niederländischen Fahrzeugherstellers Defenture gesichert und am heutigen Mittwoch einen neuen Rekordauftragsbestand in Aussicht gestellt. Die Aktie wird aktuell zu 63 Euro gehandelt nach 49 Euro vor einem Monat. Die Höchstkurse vom März mit in der Spitze 430 Euro bleiben zwar weit entfernt, seit Jahresanfang ergibt sich aber immer noch eine Kursvervierfachung.

Von der Kursentwicklung auf Zwölfmonatssicht steht aktuell Daldrup & Söhne (DE0007830572) am besten da mit einem Kursplus von 75 Prozent seit Juli 2024. Ebenfalls gut entwickelt seit vergangenem Sommer haben sich 2G Energy (DE000A0HL8N9), Swissnet (CH0451123589), Exasol (DE000A0LR9G9) und die JDC Group (DE000A0B9N37) mit Kurszuwächsen zwischen 29 und 45 Prozent.

Deutsche Rohstoff nahe Allzeithoch

Seit April klar zugelegt hat die Aktie des vor allem in den USA aktiven ?-l- und Gasförderers Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76). Mit aktuell 41,25 Euro nähert sich der Kurs sogar dem Allzeithoch von über 44 Euro aus dem April 2024 - und das bei zuletzt wieder gesunkenem ?-lpreis. Hier empfehlen die Analysehäuser First Berlin und mwb research den Kauf bei Kurszielen von 48 und 53 Euro. Kepler Chevreux rät aber zum Reduzieren und nennt nur 34 Euro.

Veganz unterbewertet?

Auch für die Veganz Group ("Veganer Genuss aus Berlin") sieht es gut aus: Der Aktienkurs (DE000A3E5ED2), Anfang des Jahres noch bei 5 Euro, ist im Juni über 18 Euro gestiegen, jetzt sind es immer noch 15,20 Euro. mwb research hält das für viel zu wenig und nennt ein Kursziel von 25 Euro. Die Kapitalerhöhung werde den Weg freimachen für ein deutliches und rentables Wachstum, heißt es. Die Empfehlung lautet allerdings "Speculative Buy".

Schlechte Nachrichten kommen von EV Digital Invest (DE000A3DD6W5): Die Crowdinvesting-Plattform, Lizenzpartner von Engel & Völkers, hat beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Von Anna-Maria Borse © 16. Juli 2025, Deutsche Börse AG

