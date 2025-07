Der Dax ist am Dienstag nach einem lustlosen Wochenstart deutlich unter Druck geraten. Quartalsberichte von Unternehmen aus Europa und den USA sorgten eher für Unmut bei den Anlegern. Der deutsche Leitindex schloss 1,09 Prozent tiefer auf 24.041 Punkte.

Am Freitag war das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen, das Rekordhoch bei 24.639 Punkten war in Sichtweite. An diesem Dienstag ging es im Verlauf bis auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen abwärts. Die Anleger scheuen aktuell offenbar größere Wetten.

Die Vorzüge des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius verloren im Dax nach Geschäftszahlen zeitweise prozentual zweistellig, dämmten die Abschläge dann aber etwas ein.

Im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten rückt die Frist 1. August immer näher. Sollten die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten bis dahin kein Ergebnis bringen, will US-Präsident Donald Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird.

"Das Damoklesschwert Zollstreit schwebt weiter über dem deutschen Aktienmarkt", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte in dieser Gemengelage 0,68 Prozent auf 31.127 Punkte ein, nachdem er sich zu Wochenbeginn noch freundlich präsentiert hatte.

Givaudan-Resultate belasten Symrise-Wertpapiere

Bei Anteilsscheinen aus der Halbleiterbranche sorgte eine weniger optimistische Prognose von NXP Semiconductors für Molltöne. Für die Papiere des Chipkonzerns Infineon ging es damit um circa 3,5 Prozent nach unten. Im MDax verloren Aixtron gut 3,4 Prozent. Unter den schwächsten Werten im Nebenwerteindex SDax fielen Jenoptik um etwa 4,8 Prozent und Elmos Semiconductor um fast 4,6 Prozent.

Die Aktien von Symrise litten mit minus 1,9 Prozent unter den Resultaten des Schweizer Duft- und Aromenherstellers Givaudan. Analyst Konstantin Wichert von der Baader Bank sprach von einem durchwachsenen Zahlenwerk angesichts des außergewöhnlich starken Vergleichszeitraums des Vorjahres. Dabei habe der Zollstreit mit den USA Spuren hinterlassen.

RTX senkt Prognose: MTU-Aktie gibt nach

Bei den Anlegern von MTU kam eine gesenkte Prognose des US-Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns RTX schlecht an. Die Anteilsscheine des deutschen Triebwerkherstellers fielen um mehr als 1,7 Prozent.

Die Papiere von SMA Solar präsentierten sich zuletzt mit einem Plus von knapp 0,4 Prozent, nachdem sie zu Handelsbeginn noch um mehr als sechs Prozent abgerutscht waren. Der Wechselrichter-Hersteller hatte im zweiten Quartal die Erwartungen von Experten verfehlt. Der Auftragsbestand stütze, doch mit Blick auf den Auftragseingang bleibe er vorsichtig, schrieb Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies.

(mit Material von dpa-AFX)