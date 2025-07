dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rückschlag weitet sich aus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Dax dürfte seinen neuerlichen Rückschlag am Mittwoch zunächst geringfügig ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent tiefer auf 24.028 Punkte. Der Dax steuert damit erneut auf die runde Marke von 24.000 Punkten zu, die er am Montag mit Mühe gehalten hatte. Die Vorgaben von der Wall Street sind unter dem Strich negativ - nach dem europäischen Handelsschluss ging es abwärts. Der Nasdaq 100 - Auswahlindex der Tech-Börse - hatte es zwar gleich zu Beginn erstmals in seiner Geschichte über 23.000 Punkte geschafft, musste letztlich jedoch seine Gewinne fast gänzlich abgeben. Der marktbreite S&P 500 drehte nach seinem anfänglichen Rekord gar klar ins Minus. Die Anleger sorgen sich um den Einfluss der US-Zölle auf die Preise, kommentierten die Experten der Commerzbank. Die US-Inflation sei gegenüber Mai gestiegen und zeige damit erste klare Auswirkungen.

USA: - NASDAQ IM PLUS, DOW UND S&P 500 IM MINUS - Positive Nachrichten aus der Chipbranche haben den US-Börsen am Dienstag zwar Bestmarken beschert. US-Inflationsdaten und Geschäftszahlen aus dem Bankensektor gaben jedoch keine Impulse, und belasteten am Ende sogar etwas. Im Handelsverlauf ging den Aktienkursen der Schwung aus. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rettete nach einem starken Start ein Plus von 0,13 Prozent auf 22.884,59 Punkte ins Ziel. Der marktbreite S&P 500 konnte seine Gewinne nicht halten und schloss 0,40 Prozent tiefer mit 6.243,76 Punkten. Der Dow Jones Industrial hatte schon zu Handelsbeginn geschwächelt und büßte letztlich 0,98 Prozent auf 44.023,29 Punkte ein.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, um 0,3 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um rund ein halbes Prozent an.

DAX 24060,29 -0,42% XDAX 24039,12 -0,80% EuroSTOXX 50 5354,17 -0,31% Stoxx50 4503,03 -0,40% DJIA 44023,29 -0,98% S&P 500 6243,76 -0,40% NASDAQ 100 22884,59 0,13%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,48 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1618 0,15% USD/Yen 148,92 0,03% Euro/Yen 173,00 0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 117.790 0,02% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,82 +0,11 USD WTI 66,74 +0,22 USD

/mis