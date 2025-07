mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreiche Lehrabschlüsse bei mobilezone



16.07.2025





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 16. Juli 2025

Diesen Sommer haben 49 Lernende in den Fachbereichen Kundendialog, IT, Detailhandel sowie KV erfolgreich ihre Lehre bei mobilezone Schweiz abgeschlossen. In Deutschland konnte ein Lernender im Bereich IT seinen Abschluss feiern. Mit dem neuen Ausbildungsjahr beginnen 55 Jugendliche ihre Lehre bei mobilezone Schweiz. Damit beschäftigt das Unternehmen im neuen Ausbildungsjahr 143 Lernende in der Schweiz und fünf in Deutschland.

Die Sommerzeit markiert traditionell den Abschluss vieler Lehrberufe. In diesem Jahr haben 46 Lernende im Detailhandel, zwei in der Kaufmännischen Ausbildung und einer im Bereich IT ihre Lehre bei mobilezone Schweiz erfolgreich beendet. In Deutschland hat ein Fachinformatiker seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Bernhard Mächler, CFO der mobilezone sagt: «Wir sind stolz auf unsere Lernenden und gratulieren ihnen herzlich zu diesem wichtigen Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, auch dieses Jahr wieder viele engagierte Nachwuchskräfte bei mobilezone willkommen zu heissen». 54 Prozent der erfolgreichen Absolventen in der Schweiz werden in ein Arbeitsverhältnis übernommen.



Ab Anfang August starten in der Schweiz 51 Detailhandelsfachleute, drei Lernende im kaufmännischen Bereich und ein Lernender in der Logistik ihre Ausbildung bei mobilezone. Schweizweit werden damit 143 Lernende für mobilezone tätig sein.



mobilezone Deutschland hat aufgrund der langjährigen und erfolgreichen Ausbildungstradition in der Schweiz im Jahr 2021 ebenfalls ein Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen. Aktuell absolvieren fünf Lernende ihre Ausbildung in den Bereichen Büromanagement, Digitalisierungsmanagement sowie Mediengestaltung.



Seit über 20 Jahren bildet mobilezone erfolgreich Lernende aus und hat sich als wichtiger Ausbildungsbetrieb im Schweizer Arbeitsmarkt etabliert, um auch in Zukunft die Fachkräfte von morgen sicherzustellen.

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

