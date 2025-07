Original-Research: Intellego Technologies AB (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG 16.07.2025 / 15:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB Unternehmen: Intellego Technologies AB ISIN: SE0016075063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.07.2025 Kursziel: 170,00 SEK (zuvor: 125,00 SEK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Volle Jahresziele bereits erreicht - Ernennung eines neuen CFO impliziert laufende strukturelle Verbesserungen Kurz nach unserer letzten Veröffentlichung zu den vorläufigen Q2-Zahlen gab Intellego bekannt, dass es sein aktualisiertes EBIT-Ziel von 250 Mio. SEK für das Gesamtjahr 2025 bereits übertroffen hat. Darüber hinaus berichtete das Unternehmen kürzlich über die Ernennung eines neuen CFO, Hans Denovan, was u.E. auf weitere strukturelle Verbesserungen hinweist. [Tabelle] Wir hatten unsere Prognosen bereits nach den besser als erwarteten Ergebnissen des zweiten Quartals angehoben, laut denen ein EBIT von mehr als 100 Mio. SEK für das Quartal erwartet wurde. Die Nachricht, dass das EBIT-Ziel für das Gesamtjahr bereits erreicht wurde, impliziert, dass das tatsächliche EBIT für das zweite Quartal wahrscheinlich deutlich über unserer revidierten Schätzung lag, möglicherweise nahe dem Niveau des ersten Quartals von 133 Mio. SEK. Diese anhaltende Dynamik in den Umsätzen und insbesondere beim EBIT deutet auf eine weiterhin hohe Nachfrage nach den hochmargigen Dosimetern von Intellego hin, die unsere bisherigen Annahmen übertreffen dürften. Auf Basis der Meldung impliziert unsere bisherige Prognose ein EBIT von unter SEK 100 Mio. für das zweite Halbjahr, was bedeutet, dass Q3 und/oder Q4 hinter dem ersten und zweiten Quartal zurückbleiben würden. Obwohl wir in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Betriebsferien immer noch mit einem leichten saisonalen Einfluss rechnen, erwarten wir nun, dass das EBIT in der zweiten Jahreshälfte bei fast 200 Mio. SEK liegen wird und haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Aufgrund einer starken Dynamik im Dosimeterverkauf erwarten wir ebenfalls eine höhere EBIT-Marge. Neuer CFO soll weitere strukturelle Verbesserungen vorantreiben: Auf der Hauptversammlung im Juni gab Intellego die Ernennung von Hans Denovan zum neuen CFO bekannt, der sein Amt am 1. September antreten wird. Wir sehen dies als eine sehr positive Entwicklung. Zum einen wird damit die unserer Ansicht nach in dieser Phase äußerst wichtige CFO-Position mit einer internen Ressource besetzt (die derzeitige CFO Petra ist extern angestellt), zum anderen bringt die gewählte Person eine nachweislich starke Erfolgsbilanz beim Skalieren wachstumsstarker Unternehmen mit. In seiner früheren Rolle bei PDSVISION trug er maßgeblich dazu bei, die Umsätze auf rund 1,5 Milliarden SEK zu steigern - gestützt auf eine Kombination aus starkem organischem Wachstum und strategischen internationalen M&A-Aktivitäten. Zudem bringt er umfangreiche B2B-Software-Expertise mit, insbesondere in der Umstellung von Unternehmen auf abonnement- und servicebasierte Geschäftsmodelle - Erfahrungen, die direkt zur Weiterentwicklung von Intellegos Softwarestrategie passen. Smartsun - kein Sonnenuntergang in Sicht: Bei unserem Besuch der Produktionsstätte Ende letzten Monats waren wir überrascht, frisch gestapelte Smartsun-Produkte auf den Lagerregalen zu finden. Angesichts dessen erfuhren wir zu unserer Überraschung vom Management, dass die Produktlinie weiterhin aktiv nachgefragt wird. Intellego befindet sich sogar derzeit in aktiven Verhandlungen mit einem potenziellen US-Partner über eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung, die - wenn erfolgreich abgeschlossen - den Absatz auf diesem Markt spürbar steigern könnte. Fazit: Wir sind sehr beeindruckt von Intellego's Performance in den letzten Monaten. Neben der operativen Entwicklung setzt Intellego die strukturellen Veränderungen fort und verbessert den Cash Flow. Angesichts dieser positiven Entwicklungen haben wir unsere zuvor hohe Beta-Annahme von 1,8 auf 1,5 gesenkt. Gemeinsam mit unseren aktualisierten Prognosen erhöhen wir unser Kursziel von SEK 125,00 auf SEK 170,00 und bekräftigen unsere "Kaufen"-Empfehlung. 