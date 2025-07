ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 163 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 153 auf 163 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Nachfragetrends werden wohl den Bericht zum zweiten Quartal am 23. Juli prägen, schrieb Analyst Graham Hunt am Mittwoch in seinem Ausblick. Er hob seine Schätzungen für die US-Tochter Turner, sodass der Baukonzern trotz Währungsgegenwinds auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele liegen dürfte./ag/zb/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 13:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------