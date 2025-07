AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach starkem Lauf - Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Hochtief haben die Anleger am Mittwoch die Rekordhöhen für Gewinnmitnahmen genutzt. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen des Baukonzerns für das zweite Quartal konnten den Kurs nicht mehr über die am Vormittag erreichte Bestmarke von 191,60 Euro hieven. Zuletzt gaben die Titel um 1,1 Prozent auf 184,20 Euro nach.

Seit Jahresanfang haben Anleger mit Hochtief-Papieren ein Plus von 42 Prozent eingefahren. Für den MDax , in dem die Titel notieren, ging es in dieser Zeit um 23 Prozent hinauf. Allein in den zurückliegenden fünf Wochen haben Hochtief-Anteile um gut ein Viertel zugelegt.

Der starke Lauf der Aktien sollte aber nicht beunruhigen, schrieb Jefferies-Analyst Graham Hunt. Denn der Bau von Rechenzentren fache das Wachstum weiter an. Hunt lobte die Entwicklung der Barmittel und des Gewinns im zweiten Quartal. Es sei abermals stark ausgefallen. Wie erwartet, sei der Ausblick unverändert, erscheine aber inzwischen konservativ./ajx/he