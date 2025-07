Barrick Mining - Ein wirklicher "game changer"?

Die wirklich großen Trendwenden schlagen sich auch in den hohen Zeitebenen nieder – so unser oftmals an dieser Stelle wiederholtes Mantra. Liegt aktuell genau ein solcher langfristiger „game changer“ bei der Barrick-Aktie vor? In den letzten Jahren fristete der Goldminentitel eher ein Schattendasein. Unter dem Strich handelt es sich bestenfalls um eine Seitwärtsentwicklung. Charttechnisch sendet das Papier aber aktuell zwei starke Lebenszeichen. Einerseits gelang der Bruch des im Jahr 2020 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 20,02 USD). Andererseits steht mit dem Spurt über die Marke von 21 USD eine langfristige Bodenbildung zu Buche (siehe Chart). Abgeleitet aus deren Höhe ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 7 USD. Letzteres ist mehr als ausreichend, um perspektivisch die Hochpunkte von 2022 bei rund 26 USD anzusteuern. Danach markiert das Mehrjahreshoch bei 30,64 USD den nächsten wichtigen Widerstand. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die o. g. Schlüsselzone bei rund 20 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereiches wird dabei noch zusätzlich durch den Jahresdurchschnitt der letzten vier Quartale (akt. bei 19,19 USD) untermauert.

Barrick Mining (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Quelle: LSEG, tradesignal²

