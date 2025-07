Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG 17.07.2025 / 13:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 17.07.2025 Kursziel: 4,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Company Visit: Optimierungsprogramm entfaltet sich Wir haben jüngst den Hauptsitz der Schweizer Electronic in Schramberg (Schwarzwald) besucht und uns im Vorfeld eines Werksrundgangs mit dem Vorstand zum Fortschritt des Optimierungsprogramms und den Perspektiven des Unternehmens ausgetauscht. Kostensenkungen, Effizienzsteigerung und Diversifizierung der Topline im Fokus: Die Maßnahmen zur Kostensenkung in Schramberg sind laut CFO in der Endphase und sollten zu gegenüber 2023 rund 30% niedrigeren Personalkosten führen. Darüber hinaus wird noch bis Jahresende Kurzarbeit durchgeführt, um der bei Industrie- und Automotive-Kunden anhaltenden Nachfrageschwäche für Leiterplatten aus der Eigenproduktion zu begegnen. Strukturell sieht der Vorstand aber alle Voraussetzungen erfüllt, um die Eigenproduktion in Schramberg in 2026 bei einem Umsatzvolumen von rund 60 Mio. EUR wieder über das Break-Even-Niveau zu heben. Entlastungen seitens der neuen Bundesregierung bei den hohen Strompreisen, wie mit einem Industriestrompreis diskutiert, dürften angesichts der energieintensiven Produktion auch Schweizer zugute kommen. Unabhängig davon rechnet der CFO für das kommende Jahr auf Basis neu ausgehandelter Kontrakte mit signifikanten Einsparungen bei den Stromkosten des Werks in Schramberg. Durch die getroffenen Anpassungen im Bereich Personal und Energie wurden jene Kostenblöcke adressiert, bei denen das Stammwerk die wesentlichen Wettbewerbsnachteile gegenüber der Konkurrenz aus Asien aufweist. Die seit Jahresbeginn 2025 deutlichen Preisanstiege bei für die Leiterplattenfertigung essenziellen Input-Materialien wie Kupfer, Palladium und Gold (Kupfer macht etwa 11% des zur Fertigung einer Leiterplatte erforderlichen Materials aus) sorgen kurzfristig zwar für zusätzlichen Kostendruck, sind letztlich aber auch von den Wettbewerbern zu tragen. Strategisch fokussiert sich Schweizer bei den eigengefertigten Produkten ohnehin auf Spezialitäten mit kleineren Losgrößen. Namhafte Tier-1-Zulieferer der AutomotiveIndustrie (u.a. Continental, Bosch, Valeo) bilden u.E. auch hierbei nach wie vor die wichtigste Kundengruppe für Schweizer (Automotive-Anteil konzernweit: >80%). Vertriebsseitig intensiviert wird vor diesem Hintergrund jedoch die Bearbeitung von Kunden aus dem Bereich Aviation & Defence, die überproportionales Wachstumspotenzial bieten (z.B. bei Radar- und Drohnentechnologien) und für die eine stabile regionale Elektronik-Supply-Chain ein entscheidendes Kaufargument darstellt. Daher sieht der CFO das (Brutto-)Margenpotenzial in diesem Bereich deutlich höher angesiedelt. Das Erlösvolumen mit Defence-Kunden ist aktuell noch im Aufbau und sollte ab 2026 auf einen mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrag ansteigen können. Fazit: Das Optimierungsprogramm bei Schweizer entfaltet sich zusehends, 2025 dürfte letztendlich aber ein Übergangsjahr bleiben. Nach dem verhaltenen Jahresstart (vgl. Comment vom 07. Mai) erwarten wir auch für Q2 noch keine spürbare Belebung, sondern einen weiteren Rückgang (yoy) der Eigenproduktion, der durch Zuwächse im Handelsgeschäft aber weitgehend kompensiert werden sollte. Wir bleiben daher mit Blick auf die FY-Guidance umsatzseitig am unteren Ende und ergebnisseitig darunter positioniert. Die H1-Zahlen wird Schweizer am 08. August vorlegen und in einem Earnings Call auf AIRTIME erläutern. Trotz des signifikanten Upsides zu unserem Kursziel halten wir angesichts des für Q2 erwarteten durchwachsenen Newsflows an unserem Anlageurteil 'Halten' unverändert fest. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c1bfe44b1f4e1fae2f538a6ea1b2e0dc 