Trading-Chance Consolidated Edison: Eine Top-Trendaktie

Werbung

Auch heute stellen wir eine absolute Top-Aktie vor, die für viele hiesigen Börsianer wahrscheinlich ein unbeschriebenes Blatt darstellt: Consolidated Edison! Der Versorger aus den USA hat an der New Yorker Börse eine episch lange Historie, und zeichnet sich durch eine enorme Trendstabilität aus. Wie die Aktie derzeit bewertet ist, was das Unternehmen genau macht, und wie die charttechnische Situation zu bewerten ist, zeigen wir im heutigen Artikel auf.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Consolidated Edison ist ein Versorger aus den USA, der in den Bereichen Electric Services, Gas Services und Steam Services tätig ist. In der Sparte Electric Services bietet Consolidated Edison Stromversorgung für Millionen von Kunden in New York City und in einem großen Bereich des Staates New York an. Im Bereich Gas Services liefert das Unternehmen Erdgas an private Haushalte, Unternehmen und andere Institutionen. Diese Versorgung umfasst ebenfalls Teile von New York City sowie einen Teil von New York State. Das dritte Segment, Steam Services, bezieht sich auf die Erzeugung und Lieferung von Wasserdampf, der in Manhattan für Heizungs-, Kühlungs- und industrielle Zwecke eingesetzt wird. Der Wasserdampf wird in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen produziert, wodurch Energieeffizienz gesteigert wird.

Hohe Gewinnmarge, günstige Bewertung

Obwohl die Aktie unweit ihres Allzeithochs notiert, ist die gegenwärtige Börsenbewertung ziemlich genau auf dem langfristigen Durchschnitt gelegen. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis beträgt derzeit 18,3. Das langfristige Durchschnitts-KGV ist bei 18,5 gelegen. Die Netto-Marge ist mit 11,98% stattlich. Besonders positiv entwickelt sich bei diesem Unternehmen der operative Cashflow. Von 6,17 Dollar in 2023 soll dieser bis 2028 sich auf 13,11 Dollar je Anteilsschein mehr als verdoppeln. Der Gewinn pro Aktie 3,28 Dollar im Jahr 2020 auf aktuell 5,42 US-Dollar gewachsen, und soll bis 2028 auf 6,72 Dollar ansteigen.

Stabile Trends, steilere Trends

Das Unternehmen ging 1968 zeitgleich mit absolut legendären Aktien an die Börse, zählt zu den Aktien der ersten Stunde. Nachdem der Aktienkurs von 1980 bis etwa 2010 in einem stabilen Trendkanal (grün) verlief, wurde anschließend ein neuer, steilerer Trendkanal etabliert. Dessen Untergrenze verläuft gegenwärtig bei zirka 80 US-Dollar, die obere Kanalgrenze bei 115 Dollar.

Was diese Aktie ausmacht, sind innerhalb der sehr stabilen Trends, immer wieder Sägezahnmuster, die es ermöglichen, bei Rücksetzern einzusteigen oder zuzukaufen. Für antizyklische Trader würde sich, nach unserer Analyse, derzeit die Zone von 90 bis 95 Dollar für einen Kauf anbieten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat, und eine weitere Aktie aus unserem Portfolio, die wir immer wieder kaufen. Es sind aus unserer Sicht genau solche Evergreen-Aktien, die ein Investor in seinem Portfolio haben und halten sollte. Die Dividende wurde übrigens 51 aufeinander folgende Jahre gesteigert. Der positive Cashflow, der stetig wachsende Gewinn und der fast schon traditionell extrem trendstabile Verlauf der Aktie machen den Titel für uns zu einer Trading-Chance.

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 83,409 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 100,46 USD ergibt sich somit ein Hebel von 4,54. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PZ1FHG.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 114,87 USD

Unterstützungen: 80, 90 und 95 USD

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.