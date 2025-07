Trump: Coca-Cola stellt in den USA auf Rohrzucker um

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Coca-Cola wird in den USA nach Angaben von Präsident Donald Trump seine Rezeptur ändern und zur Süßung der Limonade Rohrzucker verwenden statt des vermeintlich schädlicheren Maissirup.

"Ich habe mit Coca-Cola über die Verwendung von echtem Rohrzucker in Coca-Cola in den USA gesprochen, und sie haben zugestimmt. Ich möchte allen Verantwortlichen bei Coca-Cola danken", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Ein Sprecher von Coca-Cola sagte, das in Atlanta ansässige Unternehmen werde in Kürze Details zu neuen Angeboten bekannt geben und schätze Trumps Begeisterung für sein Produkt. Diät-Cola gilt als Trumps Lieblingsgetränk.

Die Initiative "Make America Healthy Again" (MAHA) der Trump-Administration um Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat Lebensmittelfirmen dazu gedrängt, ihre Rezepturen zu ändern und auf Inhaltsstoffe wie etwa künstliche Farbstoffe zu verzichten. Kennedy kritisiert zudem den Zuckerkonsum in der amerikanischen Ernährung und sagte, dass die aktualisierten Ernährungsrichtlinien, die diesen Sommer veröffentlicht werden, den Amerikanern raten werden, sich vollwertig zu ernähren. In einem Bericht der MAHA-Kommission vom Mai hieß es, ein hoher Konsum von Maissirup mit hohem Fructosegehalt könne bei Fettleibigkeit und anderen Erkrankungen im Kindesalter eine Rolle spielen.

Medizinische Experten empfehlen allerdings, grundsätzlich den Zuckerzusatz in der Ernährung zu begrenzen, und können keine signifikanten Unterschiede zwischen Rohrzucker und Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt feststellen.

Maisfarmer im Mittleren Westen der USA üben seit langem erheblichen Einfluss auf die Gesetzgeber in Washington aus. "Maissirup mit hohem Fructosegehalt durch Rohrzucker zu ersetzen, ergibt keinen Sinn", sagte John Bode, Präsident und Chef der Corn Refiners Association. Der Ersatz von Maissirup durch Rohrzucker werde Tausende Arbeitsplätze in der amerikanischen Lebensmittelproduktion kosten, die landwirtschaftlichen Einkommen senken und die Einfuhr von ausländischem Zucker erhöhen – und das alles ohne jeglichen Nährwert.

Das Weiße Haus reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Gegenwärtig wird Coca-Cola für den US-Markt typischerweise mit Maissirup gesüßt, während in einigen anderen Ländern der klassische Haushaltszucker (Saccharose) zum Einsatz kommt. Dieser wird aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben gewonnen. In Deutschland setzt Coca-Cola auf Zucker, der zu 98 Prozent aus heimischen Zuckerrüben gewonnen wird. Den Nährwertangaben des Limonadenkonzerns zufolge kommen auf 100 Milliliter Coca-Cola 10,6 Gramm Zucker.

