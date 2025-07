AKTIE IM FOKUS: Salzgitter rutscht nach Senkung des Jahresausblicks ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Senkung der Jahresziele durch Salzgitter weitet sich der jüngste Kursrückschlag der Aktien des Stahlkonzerns am Freitag deutlich aus. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Papiere zuletzt für 23,20 Euro den Besitzer - das sind rund zehn Prozent weniger als zum Xetra-Schluss des Vortages.

Der Stahlkocher musste infolge eines schwachen zweiten Quartals die Prognosen für das Gesamtjahr senken. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, hieß es vom Unternehmen.

Vor allem die Äußerungen zur zweiten Jahreshälfte dürften Anleger sauer aufstoßen, glaubt Analyst Dominic O'Kane von der Bank JPMorgan. Er rechnet damit, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Jahres 2025 nun um mehr als 30 Prozent sinken dürften.

Mit dem erwarteten Kursrutsch am Freitag droht den Salzgitter-Papieren ein Rückschlag weiter in Richtung des Niveaus von Anfang Juli - bevor die Bundeswehr dem Unternehmen eine Zulassung für Panzerstahl gegeben hatte. Die damit verbundene Rüstungsfantasie hatte den Aktienkurs zwischenzeitlich fast bis auf 30 Euro und damit auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren nach oben getrieben.

Trotz der Korrektur danach zählt die Aktie zu den am besten gelaufenen SDax-Titeln im bisherigen Jahresverlauf. So zog der Kurs seit Ende 2024 bis zum Xetra-Schluss um zwei Drittel an.

Nach der aktuellen Senkung des Ausblicks wiederholte denn auch Analyst Cole Hathorn vom Investmenthaus Jefferies seine frühere Einschätzung, dass der Kurssprung infolge der Panzerstahlzulassung ohnehin übertrieben gewesen sei.

So könnte das Unternehmen zwar von der wachsenden Nachfrage nach Wehrtechnik und damit nach recht profitablen Spezialstahl profitieren, allerdings sei das Geschäftsvolumen mit Rüstungsunternehmen zumindest aktuell mit weniger als einem Prozent des Konzernerlöses sehr niedrig./mis/ag/zb