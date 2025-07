GNW-News: Aduro Clean Technologies tritt der Plastics Industry Association und der Polystyrene Recycling Alliance zur Förderung der Branchenzusammenarbeit im Bereich Recycling-Innovationen bei

^LONDON, Ontario, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR156&utm_ medium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute seine Mitgliedschaft in der Plastics Industry Association (https://www.plasticsindustry.org/?utm_source=Aduro%20PLASTICS&utm_campaign=PR15 6&utm_medium=PressRelease) (PLASTICS) und der Polystyrene Recycling Alliance (https://psrecycling.org/?utm_source=Aduro%20PSRA&utm_campaign=PR156&utm_medium= PressRelease) bekanntgegeben, einer gemeinsamen Initiative von PLASTICS zur Förderung von Lösungen für das Recycling von Polystyrol. Die PSRA bringt Akteure aus der gesamten Polystyrol-Wertschöpfungskette zusammen, darunter Kunststoffhersteller, Verarbeiter, Recycler und Technologieentwickler, um die technische Zusammenarbeit, den Datenaustausch und die Entwicklung der Infrastruktur zu fördern. Die Allianz fördert sowohl mechanische als auch fortschrittliche Recyclingverfahren, die darauf abzielen, die Rückgewinnungsquoten zu verbessern und tragfähige Endmärkte für Polystyrolmaterialien zu schaffen. Durch die Mitgliedschaft bei PLASTICS ist Aduro mit einem breiten Netzwerk von Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen, Verarbeitern und Markeninhabern verbunden, die sich für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffbranche einsetzen. Über PLASTICS wird Aduro an Arbeitsgruppen und politischen Diskussionen teilnehmen, die die regulatorischen Rahmenbedingungen, Standards und Infrastrukturen gestalten, die für die Ausweitung der Rolle des chemischen Recyclings und fortschrittlicher Umwandlungstechnologien erforderlich sind.

Die von Aduro entwickelte Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) nutzt Wasser in

Verbindung mit einem Katalysator bei moderaten Temperaturen, um Kohlenstoff- Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen in Polymeren aufzubrechen, wodurch Verbindungen mit niedrigerem Molekulargewicht entstehen. Im Gegensatz zu anderen Technologien, die auf einer hohen Wärmezufuhr beruhen, um eine unkontrollierte Aufspaltung der Polymermoleküle zu bewirken, arbeitet HCT unter schonenderen Bedingungen, die kontrollierte Reaktionswege ermöglichen. Die katalysierte, selektive Chemie von HCT führt zu höheren Ausbeuten an Kohlenwasserstoffprodukten mit hoher Reinheit der funktionellen Gruppen bei minimalem Verlust an Polymer-Ausgangsmaterial durch unerwünschte Nebenprodukte wie Kohlenstoffrückstände oder schwere Teere und Gase. Versuche an Labor- und großtechnischen Durchflussanlagen haben die Eignung von HCT zur Umwandlung von Post-Consumer-Polystyrol in definierte Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukte wie Toluol, Ethylbenzol und Cumol gezeigt. Diese Ausgänge sind mit nachgeschalteten chemischen Infrastrukturen kompatibel und erfordern keine weitere Aufrüstung. Während die Weiterentwicklung und Validierung noch andauern, unterstreichen diese Ergebnisse das Potenzial von HCT zur Herstellung wertvoller chemischer Produkte und Zwischenprodukte aus schwer recycelbaren Rohstoffen und spiegeln die technische Stärke von Aduro bei der Verwertung von Abfallströmen wider. Mit dem Beitritt zur Polystyrene Recycling Alliance leistet Aduro einen Beitrag zu einer branchenweiten Zusammenarbeit, die sich auf die systemischen und materialspezifischen Herausforderungen der Polystyrolverwertung konzentriert, wie beispielsweise die begrenzte Sammelinfrastruktur, niedrige Recyclingquoten und falsche Vorstellungen in der Öffentlichkeit. Diese Herausforderungen stehen im Mittelpunkt der Mission von PSRA, den Zugang zu und die Einführung von mechanischen und fortschrittlichen Recyclinglösungen zu erweitern. Die frühen Arbeiten von Aduro zur Umwandlung von Polystyrol in gezielte Kohlenwasserstoff-

Zwischenprodukte unter Verwendung seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie stehen im

Einklang mit den Zielen der Allianz, Innovation, Datenaustausch und die Entwicklung tragfähiger Endmärkte zu fördern. Die Teilnahme an der PSRA ergänzt die umfassende Forschung und Entwicklung von Aduro im Bereich verschiedener Kunststoffe und erneuerbarer Rohstoffe und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, wissenschaftlich fundierte Ansätze für die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. ?Die Rückgewinnungsraten für Polystyrol sind nach wie vor niedrig, und wir treten der Polystyrene Recycling Alliance bei, um zu untersuchen, wie der chemische Ansatz von Aduro zur Bewältigung dieser Herausforderung beitragen kann", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro Clean Technologies. ?Durch unsere Mitgliedschaft bei PLASTICS wird dieses Engagement auf die gesamte Wertschöpfungskette der Kunststoffindustrie ausgeweitet, sodass wir einen Beitrag zu Richtlinien, Standards und technischer Zusammenarbeit leisten können, während die Branche sich in Richtung kreislaufwirtschaftlicherer Lösungen bewegt." ?Wir freuen uns, Aduro als neues Mitglied sowohl der Plastics Industry Association als auch der Polystyrene Recycling Alliance begrüßen zu dürfen", so Patrick Krieger, Vice President of Sustainability bei PLASTICS. ?Die Teilnahme des Unternehmens spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Recyclinglösungen und den Aufbau einer kooperativeren, innovativeren und nachhaltigeren Kunststoffbranche wider." Aduro errichtet derzeit seine Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) in London, Ontario. Die NGP-Pilotanlage wurde für den Betrieb unter kontinuierlichen Durchflussbedingungen konzipiert und wird die Bewertung der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) unter Verwendung realer Rohstoffe

unterstützen. Das modulare und skalierbare Design ermöglicht Flexibilität für projektspezifische Anwendungen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen. Die Teilnahme von Aduro an der PSRA ergänzt diese Entwicklung, indem sie den technischen Austausch, die Koordinierung von Proben und eine engere Abstimmung auf die sich wandelnden Anforderungen der Branche erleichtert. Polystyrol ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in den Bereichen Verpackung, Gastronomie, Bauwesen und Elektronik zum Einsatz kommt. Die weltweite Produktion (https://www.towardschemandmaterials.com/insights/polystyrene-market) übersteigt 40 Millionen Tonnen pro Jahr, wobei Nordamerika etwa 3,4 Millionen Tonnen davon ausmacht. Trotz dieser Menge landet der Großteil des Post-Consumer-Polystyrols auf Deponien. Laut der Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten werden weniger als 6 % der Polystyrolverpackungen recycelt. Schaumstoffformate wie expandiertes Polystyrol (EPS) stellen eine besondere Herausforderung dar, da jährlich über 3,6 Millionen Tonnen EPS-Abfälle anfallen und die kommunale Sammlung begrenzt ist. In Kanada beliefen sich die Kunststoffabfälle im Jahr 2018 auf insgesamt etwa 4,4 Millionen Tonnen, von denen nur 8 % recycelt wurden. Die Rückgewinnungsraten für Polystyrol sind besonders niedrig - sie werden auf etwa 10 % geschätzt - und nur 35 % der Gemeinden nehmen EPS in ihre Recyclingprogramme für Haushalte auf, wodurch der Zugang zu Recyclingdienstleistungen für dieses Material eingeschränkt ist. Über die Polystyrol Recycling Alliance (PSRA) Die Polystyrene Recycling Alliance ist eine gemeinsame Initiative der Plastics Industry Association (PLASTICS), die sich für die Verbesserung des Zugangs zum Polystyrolrecycling und dessen Verbreitung in ganz Nordamerika einsetzt. Die Allianz vereint Kunststoffhersteller, Verarbeiter, Recycler und Technologieentwickler, um Investitionen in die Infrastruktur, die Aufklärung der Interessengruppen und die Weiterentwicklung mechanischer und chemischer Recyclinglösungen zu fördern. Über die Plastics Industry Association (PLASTICS) Die Plastics Industry Association ist die führende Organisation, die die gesamte Kunststofflieferkette vertritt, einschließlich Verarbeiter, Anlagenhersteller, Formenbauer, Materiallieferanten, Recycler und Markeninhaber. PLASTICS wurde 1937 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Interessengruppen zu vernetzen, nachhaltige Praktiken zu fördern, sich für eine verantwortungsvolle Politik einzusetzen und Innovationen in der gesamten Branche voranzutreiben. Der Verband verwaltet mehrere bedeutende Programme, darunter NPE: The Plastics Show, Operation Clean Sweep und die Initiative Future Leaders in Plastics (FLiP). Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Plastics Industry Association Camille Gallo, Director of Communications cgallo@plasticsindustry.org (mailto:cgallo@plasticsindustry.org) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1e59b5e-fe49-4e0f-aa22- 751802d3d909 °