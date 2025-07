GNW-News: Vierte TERA-Preisverleihung in Cambridge

^HONGKONG, July 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Ergebnisse der vierten

Verleihung des TERA-Awards, einer von Full Vision Capital organisierten Auszeichnung für intelligente Energieinnovationen in Asien, liegen nun vor. Das britische Unternehmen Barocal gewann mit seinem bahnbrechenden Festkörperkühlsystem, das barokalorische Materialien nutzt, die bei Druckbeaufschlagung Temperaturänderungen durchlaufen, den mit 1 Million US- Dollar dotierten Gold Award. Der TERA-Award wurde zum ersten Mal außerhalb von Hongkong verliehen. An der Zeremonie am 18. Juli im King's College der Universität Cambridge nahmen über 100 Branchenführer, Unternehmer, Wissenschaftler, Investoren, Gelehrte und Partner teil. Dr. Peter Lee, Direktor von Full Vision Capital und Gründer des TERA-Awards, und Dr. Martin Lee, Ehrenvorsitzender von Full Vision Capital, leiteten gemeinsam ihre erste Auslandsmission zur Förderung des TERA-Awards. Von den 785 Beiträgen aus 76 Ländern und Regionen wurde das britische Unternehmen Barocal mit dem Gold Award ausgezeichnet. Mit seiner Technologie werden schädliche Kältemittel eliminiert und die Energieeffizienz gesteigert, wodurch eine nachhaltige Lösung für die Klimatisierung und Kühlung geboten wird. Die Innovation von Barocal basiert auf über zehn Jahren Forschung an der Universität Cambridge und bietet eine bis zu dreimal höhere Energieeffizienz als herkömmliche Systeme. Die diesjährigen Gewinner kommen aus Australien, China, dem Vereinigten Königreich, den USA, Singapur und Spanien, was die wachsende internationale Attraktivität und Bedeutung des TERA-Awards widerspiegelt. Laut Dr. Peter Lee ist die Ausrichtung des TERA-Awards im Ausland ein wichtiger Schritt zur Erweiterung seiner globalen Präsenz. ?Wir bauen ein engmaschiges und wachsendes Netzwerk für Innovatoren, Investoren und Partner auf. Durch gezielte Unterstützung und Förderung haben wir bei früheren Preisträgern viele Erfolge gesehen und freuen uns darauf, weiteren Start-ups zum Erfolg zu verhelfen." Er fügte hinzu: ?Unternehmertum ist ein Weg voller Hindernisse, ganz besonders im Energiesektor. Der TERA-Award ist eine Brücke zwischen Ideen und Märkten, wo transformative Auswirkungen auf das Leben und den Planeten möglich sind." Am selben Tag wurden eine Innovationsschau und ein Forum abgehalten. Im Forum wurde über globale Trends bei sauberer Energie und die Rolle der Zusammenarbeit bei der Energiewende diskutiert. Außerdem stellten ehemalige TERA-Award-Gewinner und Start-ups ihre Fortschritte vor und tauschten sich auf der Innovationsschau mit Investoren und Innovatoren aus. Der vierte TERA-Award wird von der Hong Kong Investment Corporation, InvestHK, dem britischen Ministerium für Wirtschaft und Handel und Kerogen CelerateX unterstützt und spiegelt das wachsende Engagement für die Beschleunigung von Deep-Tech-Innovationen im Energiebereich und die Kommerzialisierung von CO?- neutralen Lösungen wider. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tera-award.com/ Medienanfragen May Tam Tel.-Nr.: +852 9192 0062 E-Mail: maytam@tera-award.com (mailto:maytam@tera-award.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a32ca88-bb34-4974-b7c0- eb6560c056c4 °