OTS: INTER Versicherungsgruppe / INTER verzeichnet solides Geschäftsjahr 2024 ...

INTER verzeichnet solides Geschäftsjahr 2024 / Höhere Beitragseinnahmen und starkes Eigenkapital - Fokus auf Geschäftsprozesse und Wachstum - Marktüberdurchschnittliches Kapitalanlageergebnis Mannheim (ots) - Der INTER Konzern konnte auch im Geschäftsjahr 2024 ein solides Ergebnis erzielen. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen leicht, das Eigenkapital wurde weiter gestärkt. Der Jahresüberschuss fiel im Vergleich zum Vorjahr höher aus - geprägt von einem marktüberdurchschnittlichen Kapitalanlageergebnis sowie deutlich gestiegenen Aufwendungen für Versicherungsfälle. INTER Konzern Der INTER Konzern erzielte im Jahr 2024 ein insgesamt stabiles Ergebnis, welches durch ein starkes Kapitalanlageergebnis sowie gestiegene Aufwendungen für Versicherungsfälle - vor allem in der Krankenversicherung - geprägt war. Im Geschäftsjahr wurde die Freie Arzt- und Medizinkasse VVaG (FAMK) erfolgreich auf die INTER Krankenversicherung AG verschmolzen und in die INTER Versicherungsgruppe integriert. Durch den Zusammenschluss erhöhten sich zahlreiche Unternehmenskennzahlen. Beispielsweise stiegen die Beiträge fusionsbedingt um rund 6 Prozent und die Bilanzsumme sowie das Kapitalanlageergebnis um jeweils rund 4 Prozent. Auf den Jahresüberschuss und die Entwicklung des Eigenkapitals wirkte sich der Zusammenschluss hingegen kaum aus. Es wurden die geplanten Ergebnisse erzielt. Im Jahr 2024 beschäftigte der Konzern durchschnittlich 1.632 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst (VJ: 1.662). Zum Stichtag waren am Hauptsitz in Mannheim 924 Personen tätig (VJ: 936). Am ehemaligen Hauptsitz der FAMK in Frankfurt waren 49 Personen beschäftigt (VJ: 48). INTER Konzern (Vergleich zum Vorjahr, Werte aus 2023 ohne FAMK) Gebuchte Bruttobeiträge: 1.069,2 Mio. Euro (+ 9,6 Prozent) Kapitalanlageergebnis (Netto): 336,7 Mio. Euro (+ 22,5 Prozent) Jahresüberschuss: 17,9 Mio. Euro (+ 6,4 Prozent) Bilanzsumme: 12.374,6 Mio. Euro (+ 7,0 Prozent) Konzerneigenkapital: 615,7 Mio. Euro (+ 3,1 Prozent) INTER Versicherungsverein aG Die Konzernobergesellschaft entwickelte sich wie erwartet. Der rückläufige Jahresüberschuss ist die Fortsetzung der 2022 veränderten Dividendenpolitik der INTER Kranken. Diese thesaurierte ihre Überschüsse zugunsten der Versicherungsnehmer und schüttete keine Dividende an den INTER Versicherungsverein aus. Das Eigenkapital des INTER Versicherungsvereins konnte erneut leicht gesteigert werden. INTER Versicherungsverein aG Kapitalanlagebestand: 356,9 Mio. Euro (+ 2,2 Prozent) Kapitalanlageergebnis: 4,3 Mio. Euro (+ 2,5 Prozent) Jahresüberschuss: 2,1 Mio. Euro (- 31,1 Prozent) Eigenkapital: 351,0 Mio. Euro (+ 0,6 Prozent) INTER Krankenversicherung AG Für die INTER Kranken war es ein insgesamt solides Geschäftsjahr in einem nach wie vor anspruchsvollen Marktumfeld. Die Beitragseinnahmen konnten erneut gesteigert werden. "Die Private Krankenversicherung hat sich auch 2024 als stabile Säule des Gesundheitswesens bewährt", betont INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda. "Aber es gibt auch einen Wermuts-tropfen: Wie die Gesetzliche Krankenversicherung erlebte auch die PKV im vergangenen Jahr einen deutlichen Kostenschub. So haben sich unsere Aufwendungen für Versicherungsfälle auf 775,3 Mio. Euro erhöht, ein Zuwachs von 8,0 Prozent. Dieser unerwartet starke Anstieg wurde ausgelöst durch mehr Krankheitsfälle und höhere Behandlungskosten." Die Kapitalanlagen der INTER Kranken haben sich im Geschäftsjahr 2024 sehr erfreulich entwickelt und leisteten erneut einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis. "Trotz der Konjunkturlage und der geopolitischen Unsicherheiten konnten wir durch unsere bewährte Anlagestrategie erneut ein weit marktüberdurchschnittliches Kapitalanlageergebnis erzielen", so Vorstand Dr. Sven Koryciorz. INTER Krankenversicherung AG (Vergleich zum Vorjahr, Werte aus 2023 inkl. FAMK) Gebuchte Bruttobeiträge: 845,6 Mio. Euro (+ 2,1 Prozent) Kapitalanlagebestand: 7.213,2 Mio. Euro (+ 2,7 Prozent) Kapitalanlageergebnis: 276,3 Mio. Euro (+ 17,7 Prozent) Nettoverzinsung: 3,88 Prozent (VJ: 3,39 Prozent) Rohüberschuss: 111,0 Mio. Euro (- 13,2 Prozent) Eigenkapital: 290,1 Mio. Euro (+ 2,6 Prozent) Eigenkapitalquote: 34,3 Prozent (VJ: 34,2 Prozent) INTER Lebensversicherung AG Für die Lebensversicherung in Deutschland setzt sich das insgesamt anspruchsvolle Marktumfeld auch 2024 fort. Hier sieht sich die INTER mit ihrer erfolgreichen Tariflinie "INTER MeinLeben" sehr gut aufgestellt. Äußerst attraktiv gestaltet sich zudem die Überschussbeteiligung für Kunden: Die laufende Gesamtverzinsung für das Jahr 2025 konnte aufgrund der komfortablen Ertragssituation von 3,00 Prozent auf 3,25 Prozent angehoben werden - ein absoluter Topwert im deutschen Markt. INTER Lebensversicherung AG Gebuchte Bruttobeiträge: 81,6 Mio. Euro (+ 0,0 Prozent) Kapitalanlagebestand: 1.570,8 Mio. Euro (- 0,5 Prozent) Kapitalanlageergebnis: 45,2 Mio. Euro (+ 10,6 Prozent) Nettoverzinsung: 2,87 Prozent (VJ: 2,58 Prozent) Rohüberschuss: 24,0 Mio. Euro (+ 24,1 Prozent) Eigenkapital: 41,2 Mio. Euro (+ 5,1 Prozent) Eigenkapitalquote: 29,5 Promille (VJ: 27,7 Promille) INTER Allgemeine Versicherung AG Die INTER Allgemeine konnte auch im Geschäftsjahr 2024 die Beiträge weiter steigern. Mit den Zuführungen zur Schwankungsrückstellung in Höhe von 2,5 Mio. Euro konnten die Risikopuffer ausgebaut werden, die die zukünftigen Ergebnisse absichern. Das erneut deutlich verbesserte Kapitalanlageergebnis konnte den Anstieg der Aufwendungen nahezu ausgleichen. INTER Allgemeine Versicherung AG Gebuchte Bruttobeiträge: 81,0 Mio. Euro (+ 4,2 Prozent) Kapitalanlagebestand: 138,9 Mio. Euro (+ 7,5 Prozent) Kapitalanlageergebnis: 4,7 Mio. Euro (+ 44,8 Prozent) Nettoverzinsung: 3,48 Prozent (VJ: 2,53 Prozent) Jahresüberschuss: - 0,1 Mio. Euro (VJ: - 1,6 Mio. Euro) Eigenkapital: 28,6 Mio. Euro (- 0,4 Prozent) Eigenkapitalquote: 35,7 Prozent (VJ: 37,5 Prozent) Jahresausblick 2025 "Im Jahr 2025 richten wir unseren Fokus darauf, unsere IT-Landschaft weiter zu modernisieren und unsere Großrechner endgültig abzulösen. Gleichzeitig investieren wir in die Effizienz unserer Verwaltungsprozesse, die im Zuge der Systemumstellungen zunächst nicht wie gewünscht funktioniert hatten", erklärt Vorstandssprecher Roberto Svenda. Darüber hinaus arbeitet die INTER intensiv am Ausbau ihrer Vertriebskraft. Mit Dr. Günther Blaich hat sie zum 1. Juli 2025 einen neuen Vertriebsvorstand gewinnen können, der maßgeblich dazu beitragen wird, in allen drei Versicherungssparten die Weichen auf Wachstum zu stellen. Anmerkung zu den Zahlen Vereinzelt kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. VJ=Vorjahr Über die INTER Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.