Aktien New York: Gewinne zum Wochenstart - S&P und Nasdaq mit Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit frischem Schwung in die neue Börsenwoche gegangen. Marktstrategen großer Banken hatten sich positiv zu den Aussichten für Aktien geäußert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag zuletzt um 0,5 Prozent auf 44.581 Punkte.

Für den S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 6.335 Zähler nach oben. Damit erklomm der marktbreite Index ein Rekordhoch. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und gewann zuletzt 0,8 Prozent auf 23.258 Punkte.

Der Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit wichtigen Handelspartnern rückt zunächst etwas in den Hintergrund. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte sich in einem Gespräch mit dem Fernsehsender "CBS" zuversichtlich geäußert, dass ein Abkommen mit der EU erzielt werden kann. Allerdings sei der 1. August auch eine endgültige Frist mit Blick auf die angedrohten höhere Zölle, wenn es bis dahin keine Einigung gebe.

Den Strategen von Morgan Stanley zufolge sollten Anleger bei US-Aktien optimistisch bleiben. Die Ertragsdynamik der Unternehmen werde unterschätzt. Von Goldman Sachs hieß es, die Berichtssaison der Unternehmen sei solide angelaufen. Die jüngste Dollarschwäche, die Exporte billiger machen könne, dürfte den Gewinnen moderaten Rückenwind verleihen.

Erfreuliche Nachrichten kamen von Verizon . Der Telekomkonzern ist nach unerwartet guten Geschäften im zweiten Quartal zuversichtlicher bei seinen Jahreszielen. Neben dem guten Abschneiden in den ersten sechs Monaten sei auch eine günstige Steuerreform für die besseren Aussichten verantwortlich, hieß es. Die Aktien von Verizon zogen an der Dow-Spitze um 5,4 Prozent an.

Für die Papiere von Block Inc (früher Square) ging es um 8,0 Prozent aufwärts. Die Anteilscheine des Zahlungsdienstleisters werden mit Wirkung zum 23. Juli die Aktien von Hess Corp. im S&P-500-Index ersetzen. Der Ölkonzern Chevron hatte vor kurzem die Übernahme des Energieunternehmens abgeschlossen./edh/he