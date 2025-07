EQS-Adhoc: Hawesko Holding SE: Die Hawesko-Gruppe gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und senkt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 ab

EQS-Ad-hoc: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Hawesko Holding SE: Die Hawesko-Gruppe gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und senkt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 ab



21.07.2025 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC MITTEILUNG

gemäß Artikel 17 MAR

Die Hawesko-Gruppe gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und senkt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 ab

Hamburg, den 21. Juli 2025. Auf Grundlage der ungeprüften vorläufigen Ergebnisse liegt die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) im zweiten Quartal 2025 (1. April 2025 bis 30. Juni 2025) unter den Erwartungen: Die Umsatzerlöse sanken um 1 Prozent, und das bereinigte EBIT ging um 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zurück. Somit werden in dem aktuellen Gesamtumfeld kumuliert für das erste Halbjahr 2025 ein Umsatz von voraussichtlich 285 Mio. € und ein bereinigtes EBIT von rund 6 Mio. € ausgewiesen. Beide Werte liegen unterhalb der vergleichbaren Werte aus 2024.

Nach Einschätzung des Vorstands wird das Marktumfeld auch im dritten Quartal weiter heraufordernd bleiben und keine Positivimpulse erkennbar werden, so dass eine Verbesserung frühestens zum Weihnachtsgeschäft eintreten dürfte. Vor diesem Hintergrund wurden vom Vorstand die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Gleichzeitig wurde zum Gegensteuern ein internes Programm initiiert, welches Maßnahmen zur Belebung des Umsatzes, die Steigerung der Profitabilität und eine beschleunigte Strategieumsetzung beninhaltet.

Die Hawesko Holding SE rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 1 bis 3 Prozent (zuvor: Vorjahr bzw. leicht über Vorjahr). Das operative EBIT wird nach der erfolgten Anpassung in einer Bandbreite von 27 bis 30 Mio. € prognostiziert (zuvor: 31 bis 34 Mio. €), die Erwartungen an den Free-Cashflow und an das ROCE der Ergebnisanpassung entsprechend auf eine Bandbreite von 10 bis 15 Mio. € (zuvor: 14 Bis 20 Mio. €) beziehungsweise 10 Prozent bis 13 Prozent (zuvor: 11 Prozent bis 14 Prozent) eingeschätzt.

Eine detaillierte Analyse sowie der Zwischenabschluss werden am 7. August 2025 in dem Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 veröffentlicht. An dem Tag findet auch eine Telefon- bzw. Videokonferenz für Investoren und Analysten statt.

