Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG 30.07.2025 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2025 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Vorsichtigerer Blick auf H2 führt zu Guidance-Reduktion TAKKTs Halbjahresbericht zeigt eine nur wenig gebremste Abwärtsentwicklung in Q2. Das Management rechnet nicht mehr mit einer signifikanten Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte und reduzierte die Gesamtjahresguidance. [Tabelle] Verhaltene Geschäftsentwicklung in Q2 - Shared Service Center soll Einsparungen bringen: TAKKT berichtete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang um 7,7% yoy (organisch: -5,7%) auf 240,3 Mio. EUR. Damit verringerte sich das organische Abwärtsmomentum allerdings nur unwesentlich (Q1/25: -7,5%; Q4/24: -11,5%; Q3/24: -14,1%; Q2/24: -19,0%), was trotz der Kundenzurückhaltung angesichts der Zollproblematik u.E. nach nun schon zehn aufeinander folgenden Quartalen mit anhaltenden Umsatzrückgängen eine unbefriedigende Performance darstellt. Nur TAKKTs kleinstes Segment Foodservice (FS) schaffte ein positives organisches Wachstum (+1,4%), das u.E. allerdings eher auf eine anspruchslose Vergleichsbasis zurückzuführen ist. TAKKTs bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 3,6% (nach 4,9% in Q1 und 6,6% im Vorjahresquartal). Der generierte FCF war mit -4,3 Mio. EUR (Q1/25: -5,0 Mio. EUR) negativ. Die Auslagerung von Prozessen im Kernsegment I&P in ein Shared Service Center in Ungarn soll dazu beitragen, die Kostenbasis um 30 Mio. EUR zu senken, wird aber die ao. Kosten in 2025 auf ca. 17-20 Mio. EUR (2024: 17,1 Mio. EUR) steigen lassen. Keine wesentliche Verbesserung für H2 mehr erwartet - Guidance gesenkt: Während wir bereits mit schwachen Q2-Zahlen gerechnet hatten, die auch schon im Q1-Call angedeutet wurden, sind wir überrascht von der Rücknahme der Gesamtjahresguidance. Diese beruht auf der Annahme, dass es auch im zweiten Halbjahr 2025 zu keiner wesentlichen Verbesserung des Geschäftsverlaufs kommt. So erwartet das Management für 2025 eine organischen Umsatzentwicklung i.H.v. -9% bis -2% (zuvor zwischen -4% und +6%), obwohl sich der Auftragseingang im Juli etwas verbesserte. Während DOGE das Geschäft mit amerikanischen Büromöbeln weiter belasten dürfte, sorgen verbesserte PMIs sowie die höhere Planungssicherheit nach der Zolleinigung für TAKKTs Kunden aus der Automobilbranche für Hoffnung auf eine Trendwende in H2. Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2025 zwischen 4% und 6% liegen (zuvor: 6% bis 8%). Positiver FCF und Dividende angestrebt: TAKKTs Management erwartet für FY 2025 einen positiven FCF im niedrigen bis mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Dazu sollen Vorräte abgebaut werden und der Cash Conversion Cycle um 5-10 Tage reduziert werden. Das Unternehmen bekräftigte die Absicht, eine Dividende auszuschütten und bestätigte die bestehende Dividendenpolitik. Diese sieht bisher eine jährliche 'Basisdividende' von 0,60 EUR je Aktie vor. Eine Basisdividende in dieser Höhe entspricht einer Ausschüttung i.H.v. 38,4 Mio. EUR und setzt u.E. einen FCF in ähnlicher Höhe voraus. Dieser erscheint uns als operativer FCF ambitioniert und nur im Zusammenhang mit der Veräußerung der Tochtergesellschaft D2G oder einer Saleand-lease-back-Transaktion als erreichbar. Wir haben unsere Dividendenerwartungen vorsichtigerweise auf 0,45 EUR (zuvor: 0,60 EUR) je Aktie gesenkt. Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich angepasst und im TV unseres DCF-Modells die EBITDA-Marge von 10,5% auf 10,0% reduziert. Dadurch sinkt das von uns ermittelte Kursziel auf 9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR). Auf dem aktuellen Kursniveau (15-Jahrestief) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung. 