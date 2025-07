EQS-News: PAUL Tech AG gibt nach dem Transformationsjahr 2024 einen positiven Ausblick für 2025

EQS-News: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

PAUL Tech AG gibt nach dem Transformationsjahr 2024 einen positiven Ausblick für 2025



21.07.2025

Mannheim, 21. Juli 2025 – Die PAUL Tech AG hat heute ihren testierten Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Durch gezielte Investitionen in die Entwicklung von PAUL Net Zero hat PAUL Tech den Grundstein für ihr neues, emissionsfreies Heat-as-a-Service-Angebot gelegt. PAUL Net Zero kombiniert als integrierte Technologieplattform KI-gesteuerte Energieoptimierung, hocheffiziente Wärmepumpensysteme und – wo möglich – Photovoltaikanlagen. Ziel ist es, die Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten und die Gebäude auf die Energieeffizienzklasse A zu bringen.

Da der Vertrieb des bisherigen Produkts PAUL Performance bewusst zugunsten des Transformationsprojekts zurückgefahren wurde, gingen die Umsatzerlöse 2024 leicht auf EUR 31,93 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 34,63 Mio.). Gleichzeitig erhöhte sich der Aufwand für die Bearbeitung der bestehenden PAUL Performance-Aufträge und es entstanden substanzielle Kosten für die Entwicklung und Implementierung von PAUL Net Zero. Dies führte zu einem Jahresfehlbetrag von EUR 40,13 Mio. (Vorjahr: EUR 13,69 Mio.); das Eigenkapital blieb wie erwartet leicht im positiven Bereich.

Bereits im August 2024 sicherte sich die PAUL Tech AG den ersten Großauftrag über ca. EUR 220 Mio. zur Ausstattung von rund 11.000 Wohneinheiten mit PAUL Net Zero für mindestens 10 Jahre. Im März 2025 wurde der erfolgreiche Abschluss einer Finanzierungslinie für die Bauphase der ersten 5.000 Einheiten mit einem Family Office und einer großen deutschen Versicherung veröffentlicht. Im Juni 2025 hat die PAUL Tech AG dann mit der MEAG, dem Vermögensverwalter der Munich Re-Gruppe, einen Projektfinanzierungsrahmen im Volumen von EUR 120 Mio. Euro zur langfristigen Finanzierung des Roll-outs vereinbart, der den Betrieb von PAUL Net Zero-Anlagen für rund 30.000 Wohneinheiten sichert. Bis Ende 2025 plant die PAUL Tech AG die ersten 20.000 Einheiten mit PAUL Net Zero zu versorgen.

Entsprechend prognostiziert PAUL Tech für das laufende Jahr 2025 zusätzlich zu den bestehenden Vertragsabschlüssen in Höhe von EUR 220 Mio. aus dem Jahr 2024 weitere Vertragsabschlüsse im Volumen von insgesamt EUR 400 Mio. zu erhalten – davon sind bereits EUR 150 Mio. rechtsverbindlich unterzeichnet und weitere EUR 295 Mio. liegen als Letter of Intent (LOI) vor.

Für das Jahr 2025 werden für die PAUL Tech AG Umsätze aus Bau und anschließender Bewirtschaftung der PAUL Net Zero Anlagen von bis zu EUR 80 Mio. geplant. Mit diesem Volumen werden ein EBITDA im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich sowie ein Jahresüberschuss im einstelligen Millionenbereich erwartet.

Mit der klaren Fokussierung auf PAUL Net Zero, einem belastbaren Auftragsbestand und gesicherten Finanzierungsinstrumenten für die Skalierung von PAUL Net Zero blickt die PAUL Tech AG nach den Investitionen des letzten Jahres zuversichtlich auf ein profitables Jahr 2025.

Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim macht Bestandsimmobilien grün und werthaltig. Mit unserer KI-gestützten Technologie PAUL Net Zero verwandeln wir Gebäude in energieeffiziente, klimafreundliche Investments – und steigern dabei ihre Rendite. Durch die intelligente Kombination von Wärmepumpen, Photovoltaik und digitaler Steuerung erreichen unsere Kunden höchste Energieeffizienzklassen und erfüllen zukünftige ESG-Anforderungen. Als Partner führender Immobilienunternehmen betreuen wir bereits 160.000 Wohneinheiten auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft.

