Eurobattery Minerals verpflichtet ehemaligen CEO des führenden spanischen Wolframprojekts für Tungsten San Juan

Stockholm, 21. Juli2025– Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, das sich auf kritische Rohstoffe für die grüne Wende in Europa konzentriert – freut sich, die Ernennung von Agne Ahlenius zum Geschäftsführer bekannt zu geben, der das San Juan Tungsten-Projekt des Unternehmens in Galicien, Spanien, leiten wird. Herr Ahlenius bringt umfangreiche internationale Erfahrung in der Bergbauindustrie mit und war zuvor CEO der Wolframmine Barruecopardo, einem Projekt, das weithin als Maßstab für verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken in Spanien gilt. Zusätzlich zu seinen fließenden Spanischkenntnissen verfügt Herr Ahlenius über ein tiefes Verständnis des spanischen Regulierungsumfelds und hat erfolgreich mit Regierungsbehörden auf verschiedenen Ebenen zusammengearbeitet. Aufgrund seiner nachweislichen Erfolgsbilanz und Führungsqualitäten ist er ideal geeignet, die strategischen Ziele und Nachhaltigkeitsambitionen von Eurobattery Minerals für das San Juan-Projekt voranzutreiben.

Das Unternehmen hat Agne Ahlenius, einen l Top-Manager im Bergbau mit über 35 Jahren internationaler Erfahrung in der Minenentwicklung und im Minenbetrieb, mit der Leitung des San Juan-Projekts beauftragt. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Untertage- und Tagebau sowie sein hervorragender Ruf als führender Experte im nachhaltigen Bergbau werden für den Erfolg der Wolframmine San Juan von entscheidender Bedeutung sein.

Herr Ahlenius hatte Spitzenpositionen in führenden spanischen und internationalen Bergbauunternehmen inne, darunter Positionen wie Minenmanager bei Boliden AB, Betriebsmanager für MATSA in Spanien und CEO bei Lundin Mining für Zinkgruvan Mining AB in Schweden. Er hat einen Master of Science in Bergbauingenieurwesen von der Technischen Universität Luleå, Schweden.

Zuletzt war Herr Ahlenius COO und später CEO der Barruecopardo-Mine in Spanien, einem Maßstab für verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken innerhalb der EU. Das Projekt wurde in Salamanca mit dem Preis „KMU des Jahres 2024“ ausgezeichnet, einer Anerkennung für seinen wirtschaftlichen Beitrag, seine Nachhaltigkeit und seine Exportorientierung.

Unter der Leitung von Herrn Ahlenius erzielte die Barruecopardo-Mine folgende Meilensteine:

Erreichung der höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards gemäß EU-Richtlinien.

Implementierung sauberer Technologien (z. B. umweltfreundliche Erztrennung und geschlossene Wasserkreisläufe).

Verbesserung des Minenbetriebs, Kostensenkung um über 25 %.

Über mehr als zwei Jahren hinweg wurden keine Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall verzeichnet.

Beitrag zur Wiederbelebung der Regionund zu Gemeinschaftsinitiativen ,Schaffung von über 200 Arbeitsplätzen (80 % vor Ort)und Verleihung nationaler Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Auswirkungen.

Herr Ahlenius bringt eine einzigartige Mischung aus nordischer Präzision und iberischer Einsicht mit. Der schwedische Staatsbürger lebt und arbeitet seit über 25 Jahren in Spanien und ist tief in den Bergbausektor, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die lokale Kultur des Landes eingebunden. Er spricht fließend Spanisch (und beherrscht drei weitere Sprachen) und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der spanischen Verwaltung auf allen Ebenen – national, regional (autonome Gemeinschaften) und lokal – und hat umfassende Kenntnisse der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Bergbauprojekten. Dies verschafft ihm die perfekte Ausgangsposition, um das San Juan-Projekt im Einklang mit schwedischen und spanischen Werten – Sicherheit, Transparenz, soziale Verantwortung und langfristiges Denken – zu leiten.

„Agnes umfassende Erfahrung, sein lokales Verständnis und seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Führung machen ihn zur perfekten Person, um unser San Juan-Projekt in die nächste Phase zu führen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. „Diese Ernennung ist ein Eckpfeiler unserer Strategie, verantwortungsvoll geförderte kritische Rohstoffe aus Europa für Europa bereitzustellen – mit einem starken Fokus auf Umweltschutz, positiven Auswirkungen auf die Gemeinschaft und langfristigem Aktionärswert.“

Die vorbereitenden Arbeiten am Wolframprojekt San Juan sollen im Juli 2025 beginnen, die Produktion soll im zweiten Halbjahr 2026 beginnen. Eurobattery Minerals hat vor Kurzem eine Bezugsrechtsemission in Höhe von 78,5 Millionen SEK vorgeschlagen, um den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt zu finanzieren und seine Batteriemineral-Vermögenswerte in Finnland weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen hat außerdem eine Absichtserklärung für einen Abnahmevertrag mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG unterzeichnet, dem österreichischen Wolframproduzenten im Besitz der schwedischen Sandvik-Gruppe, was die strategische europäische Ausrichtung des Projekts unterstreicht.

Agne Ahlenius sagte: „Ich freue mich wirklich, zu Eurobattery Minerals zu kommen und das San Juan-Projekt in dieser entscheidenden Zeit zu leiten. Europa benötigt dringend verantwortungsvoll beschaffte Rohstoffe, um seinen ökologischen Wandel und seine industrielle Widerstandsfähigkeit zu sichern. Ich bin der festen Überzeugung, dass Bergbau auf eine Weise erfolgen kann – und muss –, die Menschen, Natur und zukünftige Generationen respektiert. In San Juan konzentrieren wir uns auf die Schaffung langfristiger Werte, nicht nur für die Aktionäre, sondern auch für die lokale Gemeinschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Umweltschutz und transparente, nachhaltige Praktiken. So sieht eine gesellschaftliche Betriebserlaubnis aus – und ich bin stolz, hier in Galicien dabei mitzuhelfen, sie aufzubauen.“

Diese Ernennung spiegelt das Engagement von Eurobattery Minerals wider, lokales Vertrauen und eine gesellschaftliche Betriebserlaubnis aufzubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Europas grüner Wandel durch rückverfolgbare, verantwortungsvolle und lokal gewonnene Rohstoffe vorangetrieben wird. Aufbauend auf der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Herrn Ahlenius beim Barruecopardo-Projekt – das allgemein als Maßstab für nachhaltigen Bergbau in Spanien gilt – wollen wir die Messlatte noch höher legen und in allen Aspekten des San Juan-Wolfram-Projekts Spitzenleistungen erbringen.

Eine ausführlichere Darstellung von Agne Ahlenius und seinem Werdegang ist dieser Pressemitteilung als PDF beigefügt (auf Englisch).

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Zusatzmaterial zur Meldung:

