'Investitionsgipfel' mit Merz und Unternehmen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Montag mit Unternehmensvertretern zu einem "Investitionsgipfel" im Kanzleramt zusammen. Dabei soll es darum gehen, dass Firmen nach drei Jahren der wirtschaftlichen Stagnation wieder mehr in Deutschland investieren. Aus gut informierten Kreisen hieß es, unter den rund 30 beteiligten Unternehmen seien mehr als ein Dutzend Dax -Konzerne. Nach dem Treffen sind am Mittag Pressestatements geplant.

Wie ein Regierungssprecher vorab gesagt hatte, wollen Unternehmen Merz über die Initiative "Made for Germany" sowie geplante Investitionsvorhaben informieren. Der Initiative gehörten namhafte Unternehmen an, sie sei vor allem von Siemens und der Deutschen Bank angestoßen worden./hoe/DP/he