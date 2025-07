IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium meldet Herstellung von Lithiummetall-Anoden in Batteriequalität aus Lithiumkarbonat von Angel Island

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium meldet Herstellung von Lithiummetall-Anoden in Batteriequalität aus Lithiumkarbonat von Angel Island

21. Juli 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV:LCE) (OTCQX:CYDVF) (Frankfurt:C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) freut sich, über die Fortschritte von Alpha-En Corporation aus Hopewell Junction, New York, bei der erfolgreichen Umwandlung des Lithiumkarbonats (Li2CO3) von Century Lithium in Lithiummetall-Anoden (Li-MA) in Batteriequalität zu berichten. Die Li-MA wurden unter Verwendung von Lithiumkarbonat hergestellt, das aus dem zu 100 % im Besitz von Century Lithium befindlichen Lithiumprojekt Angel Island im Esmeralda County, Nevada, und der dazugehörigen Demonstrationsanlage im Nye County, Nevada, gewonnen wurde.

Wir sind stolz darauf, dass Century Lithium als inländischer Lithiumlieferant für das Programm von Alpha-En zur Herstellung von Lithiummetall-Anoden ausgewählt wurde, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Qualität unseres Materials und die Stärke unserer technischen Fähigkeiten wider. Wir werden auch weiterhin Innovationen in der gesamten Lieferkette für Batteriematerialien in den USA unterstützen.

Century Lithium stellte Alpha-En eine Probe von 99,8 % reinem Lithiumkarbonat von Angel Island zur Verfügung. Die Probe wurde von Alpha-En unter Verwendung des patentierten Raumtemperatur-Umwandlungsverfahrens von Alpha-En in Lithiummetall umgewandelt, wodurch Li-MA mit einer hohen Flächenkapazität und Extraktionseffizienz entstand. In den Pilotversuchen übertraf das Material von Century Lithium die Qualität von Lithiumkarbonat mit Batterieeignung aus einer kommerziellen Quelle außerhalb der USA.

Wir sind sehr zufrieden mit den Eigenschaften des aus dem Lithiumkarbonat von Century Lithium hergestellten Lithiummetalls. Seine Reinheit und Konsistenz haben direkt zu hochwertigen Lithiummetall-Anoden geführt, sagte Landon Oakes, Chief Technology Officer von Alpha-En Corporation. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Century Lithium bei der Weiterentwicklung von Angel Island.

Century Lithium entwickelt das Projekt Angel Island durch laufende Genehmigungsverfahren, technische Planungen und die technische Entwicklung in seiner Demonstrationsanlage weiter. Das Unternehmen sieht langfristig positive Aussichten für Lithium-basierte Batterien, die seiner Meinung nach eine entscheidende Rolle für das Wachstum der Märkte für Elektrofahrzeuge (EV) und stationäre Energiespeicher spielen werden. Century Lithium freut sich darauf, Alpha-En bei der Entwicklung einer heimischen Lithiumlieferkette weiter zu unterstützen.

ÜBER ALPHA-EN CORPORATION

Alpha-En Corporation ist ein Unternehmen für fortschrittliche Materialien, das durch die Entwicklung von hochreinem Lithiummetall und technischen Anodenmaterialien Batterietechnologien der nächsten Generation ermöglicht. Sein patentiertes Verfahren wandelt rohe Lithiumsalze bei Raumtemperatur direkt in Dünnschicht-Lithiummetall um, wodurch die herkömmlichen Schritte der Aufbereitung bei hohen Temperaturen und der Folienbeschichtung entfallen. Die Plattform von Alpha-En ist für den Einsatz in Batterieproduktionslinien konzipiert und ermöglicht die Just-in-Time-Produktion von hochreinen Lithiummetall-Anoden, wodurch die Abhängigkeit von externen Lieferanten reduziert wird. Alpha-En hat vom US-Energieministerium und vom US-Verteidigungsministerium im Rahmen von wettbewerbsorientierten Programmen zur Förderung innovativer kleiner Unternehmen (Small Business Innovation Research, SBIR) Fördermittel erhalten und baut eine robuste, inländische Lithiumlieferkette auf, um die Energiewende voranzutreiben.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um aus dem lithiumführenden Tonstein im Projekt Angel Island vor Ort in seiner Vorzeigeanlage im Amargosa Valley in Nevada Lithiumkarbonatprodukte in Batteriequalität herzustellen.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, wo ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Karbonat pro Jahr vorsieht.

Nähere Details finden Sie unter centurylithium.com.

IM AUFTRAG VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder durch Aussagen über einen Ausblick identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und damit verbundene Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und des Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Prognosen, der Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

