Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu EU-Vorstoß gegen Verbrenner

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu EU-Vorstoß gegen Verbrenner:

"Die Idee dahinter ist klar: Auf diese Weise soll nicht nur der CO2-Ausstoß gesenkt werden, sondern indirekt auch der Zweitmarkt für E-Autos angekurbelt werden. Immerhin werden zwei von drei Neuwagen gewerblich zugelassen. Nach einiger Zeit landen sie dann zu deutlich günstigeren Preisen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Insofern liegt in dem Vorstoß durchaus eine Chance, um E-Autos zum Durchbruch zu verhelfen. Die Frage, die der ganzen Elektromobilitäts-Debatte zugrunde liegt, wird allerdings auch von der EU-Kommission nicht beantwortet. Wo soll in der kurzen Zeit von viereinhalb Jahren das flächendeckende Ladenetz für E-Autos herkommen? Es steht zu befürchten, dass die enormen Kosten an den Steuerzahlern hängenbleiben werden - uns allen."/yyzz/DP/he