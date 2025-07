Sichteinlagen bei Schweizer Notenbank auf 15-Monats-Hoch

Die Sichtguthaben von Geschäftsbanken bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen.

In der Woche zum 18. Juli kletterten die Sichtguthaben um 11,2 Milliarden Franken auf 475,3 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit April 2024. Der Anstieg löste Spekulationen über mögliche Interventionen der Notenbank zur Schwächung des Schweizer Frankens aus. Die SNB lehnte eine Stellungnahme zu den Daten ab.

"Der Anstieg könnte bedeuten, dass die SNB letzte Woche interveniert hat, obwohl auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten", sagte GianLuigi Mandruzzato, Ökonom bei der Bank EFG. "Mit Zinsen bei null und einer Abneigung der SNB gegen negative Zinsen ist eine Intervention wahrscheinlich ihr bevorzugter Ansatz."

Andere Ökonomen verwiesen auf alternative Erklärungen für den Anstieg der Sichteinlagen. "Sie könnten interveniert haben, aber es bestand keine dringende Notwendigkeit dafür", erklärte Maxime Botteron von der UBS. Der Franken habe vergangene Woche gegenüber dem Euro moderat aufgewertet, jedoch nicht den Höchststand vom April erreicht.

"Und ich glaube nicht, dass die SNB gegen den Dollar intervenieren würde." Botteron deutete an, dass der Anstieg das Auslaufen von SNB-Geldmarktpapieren widerspiegeln könnte. Dabei wird das Geld am Ende der Laufzeit an die Banken zurückgezahlt und das Geld ihren Sichtguthabenkonten gutgeschrieben.

Auch Karsten Junius von J. Safra Sarasin bezweifelte, dass die SNB interveniert habe. Er vermutete, dass die Sichtguthaben-Daten eher darauf hindeuten, dass die SNB den Einsatz von Geldmarktpapieren und Repo-Finanzierungsinstrumenten reduziert. "Wenn sie den Einsatz dieser Instrumente verringern, könnte es sein, dass die SNB versucht, den (Leitzins) Saron zu senken, indem sie weniger Liquidität aus dem Markt nimmt."

Typischerweise wird ein Anstieg der Sichteinlagen als Zeichen gewertet, dass die SNB Fremdwährungen von Banken kauft und deren Konten mit neu geschaffenen Franken gutschreibt – eine Methode zur Schwächung der als sicherer Hafen geltenden Währung. Mit Zinsen bei null und einer Zurückhaltung der SNB, in den negativen Bereich zu gehen, bleibt die Devisenmarktintervention ein wichtiges Instrument für die Zentralbank.