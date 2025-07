D-WAVE QUANTUM - Flaggenausbruch sorgt für erneutes Ausrufezeichen!

Die D-Wave-Aktie verhält sich aus charttechnischer Sicht derzeit absolut lehrbuchmäßig. Auf die langfristige Bodenbildung und einen ersten dynamischen Kursanstieg folgte die Ausprägung eines aufsteigenden Dreiecks (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Mai). Jetzt hat der Titel ein weiteres Konsolidierungsmuster ausgeprägt. So gelang gerade der Ausbruch aus der Korrekturflagge der letzten beiden Monate (siehe Chart). Per Saldo erfährt der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend gerade eine erneute Bestätigung. In die gleiche Kerbe schlagen aktuell die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy), die jeweils freundlich zu interpretieren sind. In diesem Umfeld winken u. E. neue Verlaufshochs jenseits der Marke von 19,52 USD. Rein rechnerisch hält die o. g. Flagge ein Kursziel von rund 26 USD bereit. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf einige wichtige Anhaltspunkte. So bildet die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 17,38 USD) eine erste Unterstützung. Von strategischer Tragweite ist allerdings die Kombination aus dem Junitief (13,58 USD) und der Aufwärtskurslücke vom 20. Mai (untere Gapkante bei 13,44 USD).

D-WAVE QUANTUM (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart D-WAVE QUANTUM

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.