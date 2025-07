ROUNDUP 2/Umfeld schwierig: SMA mit operativem Verlust - Aktie dreht ins Plus

NIESTETAL (dpa-AFX) - Eine fortgesetzte Nachfrageschwäche und Konkurrenzdruck durch asiatische Hersteller machen dem Wechselrichter-Konzern SMA Solar weiterhin schwer zu schaffen. Das Unternehmen rutschte im zweiten Quartal im Tagesgeschäft deutlicher in die roten Zahlen als erwartet. Im frühen Dienstaghandel verlor die Aktie in der Spitze mehr als sechs Prozent, erholte sich aber schnell und drehte am frühen Nachmittag ins Plus.

Zuletzt stand bei den Anteilen von SMA Solar ein moderates Plus auf 20,26 Euro zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Papieren im Nebenwerteindex SDax , der um 1,1 Prozent fiel. Seit dem Jahreswechsel summieren sich die Kursgewinne des Papiers zwar auf 49 Prozent, auf Sicht von zwei Jahren hat es allerdings rund 80 Prozent verloren.

Im zweiten Quartal sei auf Basis vorläufiger Zahlen ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 15,5 Millionen Euro angefallen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend überraschend mit. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von vier Millionen Euro erwartet.

Das Unternehmen begründete den höheren Fehlbetrag mit Abschreibungen auf Vorräte im Bereich Home & Business Solutions. In diesem Geschäftsfeld konzentriert sich SMA Solar auf die Entwicklung und Bereitstellung von Energielösungen für Eigenheime und Unternehmen. Ohne Einmaleffekte ergebe sich ein operativer Gewinn von 31,3 Millionen Euro, der leicht über dem Vorjahresniveau liege.

Im ersten Halbjahr schrumpfte damit das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf gut neun Millionen Euro. Im Vorjahr hatten die Niestetaler noch fast 81 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz sank um fast zehn Prozent auf 684,9 Millionen Euro.

Die vollständige Bilanz zum ersten Halbjahr will das Unternehmen am 7. August vorlegen. Im Fokus dürfte dann vor allem der Jahresausblick liegen. So habe sich SMA aktuell nicht zu den Zielen geäußert, betont Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies. Der Auftragsbestand stütze zwar, doch mit Blick auf den Auftragseingang bleibe er vorsichtig, betonte der Experte.

SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden. Das Unternehmen rechnet seitdem sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis nur noch mit dem Erreichen des jeweils unteren Ende der Zielspannen von 1,5 bis 1,65 Milliarden Euro beziehungsweise 70 bis 110 Millionen Euro./mne/he/lew/mis/zb/he