WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 4. August 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen 09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 13:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 19:00 AUT: A1 Group (Telekom Austria), Q2-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 h Analystencall) 22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 6/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 1), Kopenhagen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 07:30 SWE: Symrise-Beteiligung Swedencare, Q2-Zahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: FlatexDegiro, Call zur Bekanntgabe der detaillierten Q2-Zahlen am Vorabend 12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 18:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/25 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 6/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 6/25 SONSTIGE TERMINE DEU/FRA: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Abend des 23. Juli 2025 den Staatspräsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, in Berlin empfangen DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 2 und letzter Tag), Kopenhagen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne + Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall) 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (9.00 h Investor- und Analystencall) 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q2-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 12:30 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen 13:45 USA: Union Pacific, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q2-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q2/25 (vorab) 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 6/25 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 7/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch zur Kooperation von Deutsche Post / DHL und Ford Pro bei der E-Mobilität 10:00 DEU: Hybrid-Pk Welthungerhilfe zu Jahresbericht 2024 und aktuellem Ausblick, Berlin 10:30 DEU: Jahrespressekonferenz Forum Fairer Handel, Berlin Wie hat sich der Faire Handel 2024 in Deutschland entwickelt und wie ist der Ausblick für 2025? Vorgestellt werden die wichtigsten Marktzahlen, beleuchtet werden aktuelle Entwicklungen bei zentralen Produkten wie Kaffee und Kakao. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 13:45 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Halbjahreszahlen (14.00 h Analystencall) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 6/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 7/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 7/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. JULI 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Hauptversammlung 09:00 DEU: Audi, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SVK: Erzeugerpreise 6/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/25 SONSTIGE TERMINE CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz, Genf --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Imerys, Halbjahreszahlen 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Vorausbericht Handelsbilanz 6/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen, Karlsruhe CHE: Weltkonferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten (Welt-PPK), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen 07:00 DEU: KSB, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Glencore, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen 22:00 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Halbjahreszahlen ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:30 FRA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 FIN: Handelsbilanz 5/25 (endgültig) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/25 08:30 HUN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/25 09:00 AUT: BIP Q2/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:30 NLD: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 7/25 11:00 EUR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/25 14:30 USA: BIP Q2/25 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/25 (vorab) 14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (vorab) 15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Halbjahres-Pk der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, München --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:20 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: AMS Osram AG, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen 8.30 h Pk, 10.15 h Analystencall) 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Halbjahreszahlen 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Autozulieferer ZF, Halbjahreszahlen 10:30 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk, Berlin 12:30 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:45 USA: Biogen, Inc., Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amazon.com, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:15 USA: Eastman Chemical, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Legrand, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: Comcast, Q2-Zahlen USA: Juniper Networks, Q2-Zahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen USA: Mastercard, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/25 (vorab) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/25 (vorab) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/25 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen- Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 5/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 6/25 12:00 ITA: Erzeugerpreise 6/25 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI MNI Chicago 7/25 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Urheberrechtsklage gegen «Cheat-Software», Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung 12:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Halbjahreszahlen USA: Moderna, Q2-Zahlen USA: Pkw-Absatz 7/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/25 10:00 EUR: HCOB Eurozone PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 6/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 LUX: EuGH trifft Entscheidung zu Schadensersatz-Ansprüchen im Diesel-Skandal, Luxemburg HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni 2025 und 2. Quartal 2025 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q2-Zahlen USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/25 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 8/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi