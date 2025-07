Zeitung: USA wollen erneut aus Unesco austreten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die USA wollen einem Medienbericht zufolge erneut aus der UN-Kulturorganisation Unesco austreten.

Dies berichtete die Zeitung "New York Post" am Dienstag unter Berufung auf einen Vertreter des Präsidialamts. Der Schritt würde damit gut zwei Jahre nach dem Wiederbeitritt des Landes zu der Organisation erfolgen. Die USA waren bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump Ende 2018 aus der Unesco ausgetreten. Die damalige Regierung hatte der Organisation eine anti-israelische Haltung vorgeworfen. Erst Mitte 2023 waren die Vereinigten Staaten unter Trumps Nachfolger Joe Biden der Organisation wieder beigetreten. Als Grund wurde damals genannt, dem wachsenden Einfluss Chinas in der Unesco entgegenwirken zu wollen. Eine Stellungnahme des Präsidialamts zu dem Bericht lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Shubham Kalia; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)