Bawag steigert Gewinn - Genehmigung für Aktienrückkauf erhalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag hat im zweiten Quartal einen Gewinnsprung geschafft.

Der Nettogewinn stieg um 20 Prozent auf 210,2 Millionen Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Maßgeblichen Anteil an den Zuwächsen hatten das Nettozinsergebnis, das um 40 Prozent auf 457,6 Millionen Euro in die Höhe schnellte, und der Provisionsüberschuss mit einem Plus von 45 Prozent auf 90,3 Millionen Euro.

"Wir haben erneut ein starkes Quartalsergebnis erzielt", erklärte Vorstandschef Anas Abuzaakouk. "In einem Marktumfeld, das wir als überhitzt im Kreditbereich betrachten, bleiben wir mit 15 Milliarden Euro an Barmitteln, was über 20 Prozent unserer Bilanzsumme entspricht, geduldig und diszipliniert."

Der Vorstand teilte zudem mit, jüngst die behördliche Genehmigung für einen Aktienrückkauf in Höhe von 175 Millionen Euro erhalten zu haben. Dies stehe im Einklang mit der Zielquote für Kapitalausschüttungen von über 13 Prozent bis 2025. Früheren Angaben zufolge peilt die Bank im laufenden Geschäftsjahr einen Nettogewinn von über 800 Millionen Euro nach 760 Millionen im Vorjahr an.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)