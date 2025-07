Eigentümer will "Los Angeles Times" an die Börse bringen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der Eigentümer der "Los Angeles Times", Patrick Soon-Shiong, plant einen Börsengang der 143 Jahre alten Zeitung.

Er wolle das Blatt demokratisieren und der Öffentlichkeit eine Beteiligung ermöglichen, sagte der Milliardär am Montag in einem Fernsehinterview. Als Vorbild solle die Eigentümerstruktur des Football-Teams Green Bay Packers dienen. Bei diesem in den USA bekannten Modell gehört der Club einer Vielzahl von Anteilseignern und ist nicht im Besitz einer einzelnen Person oder eines Unternehmens. Der Börsengang soll über eine neue Mediengesellschaft namens "L.A. Times Next Network" erfolgen.

Der Schritt folgt auf monatelange Turbulenzen bei der renommierten Zeitung. Im Januar entließ das Blatt mindestens 115 Mitarbeiter und damit mehr als ein Fünftel seiner Redaktion. Zudem gab es heftige Kritik von Abonnenten, nachdem Soon-Shiong Berichten zufolge im vergangenen Jahr eine geplante Wahlempfehlung für die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris blockiert haben soll. Nach Angaben des Eigentümers verliert die Zeitung jährlich zwischen 30 und 40 Millionen Dollar. Der Milliardär, der auch Gründer des Biotech-Unternehmens ImmunityBio ist, hatte die "Los Angeles Times" 2018 für 500 Millionen Dollar gekauft.

