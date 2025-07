EQS-News: Lünendonk-Studie 2025: q.beyond gehört erneut zu den führenden IT-Service-Unternehmen

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

Lünendonk-Studie 2025: q.beyond gehört erneut zu den führenden IT-Service-Unternehmen



23.07.2025 / 11:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lünendonk-Studie 2025: q.beyond gehört erneut zu den führenden IT-Service-Unternehmen

Firmen mit hohem Bedarf an IT- und KI-Souveränität

Kostenfreier Download der aktuellen Studie zum IT-Markt bei q.beyond

Köln, 23. Juli 2025 – Cyber Security, Cloud-Transformation und Künstliche Intelligenz wachsen im deutschen IT-Services-Markt weiterhin am stärksten. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Lünendonk-Studie „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland 2025“. Bei der q.beyond AG gehören diese Geschäftsfelder zu den Kernkompetenzen. Der Studie zufolge zählt das Unternehmen auch in diesem Jahr zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland.

„Firmen setzen verstärkt auf IT-Partner, die ihre Digitalisierung vollumfänglich abbilden – mit einer breiten Palette an IT-Services, gepaart mit einem ganzheitlichen Ansatz, von der Beratung über die Umsetzung bis zum fortlaufenden Service“, so Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder. „q.beyond ist mit ihrem Portfolio für diese Anforderungen richtig aufgestellt und ermöglicht ihren mittelständischen Kunden mit innovativen Lösungen IT-Souveränität, von klassischen Infrastruktur- und Cloud-Services bis hin zur Nutzung von KI.“

Daten- und KI-Souveränität hoch im Kurs

Zu den derzeit dynamischsten IT-Service-Wachstumsfeldern gehört laut Lünendonk der Bedarf an Daten- und KI-Souveränität. Diese Nachfrage bedient q.beyond durch neue Lösungen wie zum Beispiel „Private Enterprise AI“. Dabei handelt es sich um eine lokale und souveräne, generative KI-Plattform, die Unternehmensdaten in einer dedizierten und geschützten Private Cloud verarbeitet. Der Betrieb erfolgt entweder im firmeneigenen Rechenzentrum oder in den zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond.

„Vor dem aktuellen wirtschaftspolitischen Hintergrund wird eine souveräne Sourcing-Strategie für viele Unternehmen zunehmend relevanter“, sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. „Firmen möchten damit die volle Kontrolle über ihre hoch schützenswerten Informationen und ihre individuellen Geschäftsprozesse sicherstellen.“

Starke Nachfrage nach Cyber Security

Für das laufende Jahr erwartet die Lünendonk-Studie zudem, dass die Umsätze mit Cyber Security überdurchschnittlich zulegen. Diese anziehende Nachfrage bestätigt auch q.beyond: „Vor kurzem haben wir in Lettland unser zweites Cyber Defence Center eröffnet, um die IT-Souveränität unserer Kunden auch mit Blick auf die eigene Cyber Security zu stärken“, so Thies Rixen.

Insgesamt hat Lünendonk für die Studie 105 IT-Dienstleistungsunternehmen sowie 149 Anwenderunternehmen (Nachfrageseite) befragt. Die gesamte Lünendonk-Studie „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland 2025“ steht bei q.beyond als kostenfreier Download zur Verfügung: https://www.qbeyond.de/luenendonk-studie-2025/.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

23.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2172952 23.07.2025 CET/CEST