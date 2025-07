Iberdrola startet milliardenschwere Kapitalerhöhung - Aktie ausgesetzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Der spanische Energieversorger Iberdrola will sich frisches Kapital für seine Investitionen in Stromnetze besorgen.

Am Mittwoch startete der europäische Branchenprimus eine Kapitalerhöhung in Höhe von fünf Milliarden Euro, was die höchste in diesem Jahr bislang ist, wie der Konzern mitteilte. Die spanische Börsenaufsicht setzte den Handel mit Iberdrola-Aktien am Mittwochmorgen aus. Der Konzern plant, seine jährlichen Investitionen von derzeit rund zwölf Milliarden Euro auf rund 15 Milliarden zu erhöhen und setzt dabei auf die Modernisierung und den Ausbau von Stromnetzen in Ländern mit stabilen und guten Renditen, wie den USA und Großbritannien.

Iberdrola teilte am Mittwoch zudem mit, der Nettogewinn sei im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro gesunken. In diesem Zeitraum sei der Verkauf von Gasanlagen in Mexiko enthalten. Ohne Einmaleffekte sei der Gewinn um 20 Prozent gestiegen, hieß es.

(Bericht von Pietro Lombardi, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)