IBM enttäuscht beim Software-Wachstum

ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal die hohen Erwartungen an das Softwaregeschäft enttäuscht. Der Umsatz in der größten Sparte des Konzerns legte zwar um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zu, wie das im Dow Jones notierte Unternehmen am Mittwoch in Armonk mitteilte. Bereinigt um die Folgen des zuletzt eher schwachen Dollar habe das Wachstum bei acht Prozent gelegen und sei damit etwas niedriger als noch im ersten Quartal ausgefallen. Zudem hatten Analysten mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet.

Investoren zeigten sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. Die in diesem Jahr hervorragend gelaufene Aktie gab im nachbörslichen Handel rund fünf Prozent nach - und das, obwohl der Umsatz konzernweit stärker nach oben kletterte als erwartet und auch der Gewinn höher als prognostiziert ausfiel./zb/he