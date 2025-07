Dutzende Tote bei Flugzeugabsturz im Osten Russlands befürchtet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Beim Absturz eines Passagierflugzeugs im Fernen Osten Russlands sind am Donnerstag ersten Angaben zufolge alle rund 50 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Dies teilten die russischen Rettungsdienste mit. Ein Rettungshubschrauber hatte zuvor das brennende Wrack der Maschine in der Region Amur geortet. Unbestätigte, in sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten, dass das Flugzeug offenbar in einem dicht bewaldeten Gebiet abgestürzt war.

Die Maschine der sibirischen Fluggesellschaft Angara war auf dem Weg von der Stadt Blagoweschtschensk nach Tynda. Kurz vor der Landung in der abgelegenen Stadt an der Grenze zu China verschwand sie von den Radarschirmen. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine fast 50 Jahre alte Antonow An-24 aus der Sowjet-Ära. Den Behörden zufolge wurde die Maschine 1976 gebaut.

Die Trümmer wurden auf einem Hügel etwa 15 Kilometer von Tynda entfernt gefunden, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Rettungsdienste meldete. "Während des Sucheinsatzes entdeckte ein Mi-8-Hubschrauber (...) den Rumpf des Flugzeugs, der in Flammen stand", schrieb die Vertreterin der Rettungsdienste, Julia Petina, auf Telegram. Die Rettungskräfte seien weiter auf dem Weg zur Absturzstelle.

Der Gouverneur der Region, Wassili Orlow, sagte, es seien 43 Passagiere, darunter fünf Kinder, und sechs Besatzungsmitglieder an Bord gewesen. Das Katastrophenschutzministerium nannte eine etwas niedrigere Zahl von etwa 40 Menschen. Die Behörden kündigten eine Untersuchung des Absturzes an. Die Nachrichtenagentur Tass hatte zuvor gemeldet, ein Fehler der Besatzung bei der Landung unter schlechten Sichtverhältnissen werde als eine mögliche Ursache angesehen.

