MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT HALBJAHRESRESULTATE 2025

Zürich, 24. Juli 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) hat für das erste Halbjahr 2025 einen zugrundeliegenden Gewinn vor Steuern von CHF 17.1 Millionen (+33% gegenüber dem Vorjahr) ausgewiesen und ist auf Kurs, für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis auf zugrundeliegender Basis zu erzielen. Unter dem neuen regulatorischen Regime weist Leonteq starke Kapitalquoten aus. Das Management verfolgt einen klaren Plan, um wieder eine nachhaltige Profitabilität zu erreichen und überschüssiges Kapital für die Aktionäre freizusetzen.

Finanzzahlen H1 2025 gegenüber H1 2024

Betriebsertrag von CHF 124.3 Millionen (-7%), aufgrund geringerer Kommissions- und Dienstleistungserträge, teilweise durch Anstieg des Handelsergebnisses ausgeglichen

Reduktion des Geschäftsaufwands um 9% auf CHF 109.7 Millionen, bzw. 11% auf zugrundeliegender Basis (ohne Redimensionierungs- und Regulierungskosten von CHF 2.5 Millionen)

Steigerung des zugrundeliegenden Gewinns vor Steuern um 33% auf CHF 17.1 Millionen (IFRS-Gewinn vor Steuern: CHF 14.1 Millionen)

Zugrundeliegender Konzerngewinn von CHF 12.3 Millionen (IFRS-Konzerngewinn: CHF 9.3 Millionen), gegenüber CHF 15.7 Millionen im ersten Halbjahr 2024

Übergang zum neuen regulatorischen Regime

Starke CET1- und Gesamtkapitalquote nach SSA von 14.4% per Ende Juni 2025

Umsetzung von SA-FRTB weit fortgeschritten – wird zu gegebener Zeit die SSA-Kapitalberechnungen ersetzen

Leonteq erwartet CET1-Kapitalquote von mindestens 14% nach Umsetzung von SA-FRTB

«ROE»-Plan für höhere Renditen

Mit einer fokussierten Strategie zur Redimensionierung, Optimierung und Expansion strebt Leonteq ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 7% (2024–2027) bei weitgehend unveränderter Kostenbasis an

Für das Geschäftsjahr 2027 werden ein Gewinn vor Steuern von CHF 60 bis 80 Millionen und ein Return on Tangible Equity (RoTE) von rund 10% angestrebt

Neue Kapitalrückführungspolitik für das Geschäftsjahr 2025 ff.

Dividendenausschüttungsquote von rund 30% des Konzerngewinns

Schwelle für den Rückkauf eigener Aktien bei einer CET1-Kapitalquote von >15% (unter SA-FRTB)

Ambition, überschüssiges Kapital im ersten Halbjahr 2027 zurückzuführen

Veränderung in der Geschäftsleitung

Eric Finn Schaanning wurde per 1. Oktober 2025 zum Chief Risk Officer ernannt und tritt die Nachfolge von Reto Quadroni an



Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Die Resultate von Leonteq im ersten Halbjahr 2025 spiegeln mehrere Herausforderungen wider, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Darüber hinaus erforderte die Umsetzung des neuen regulatorischen Regimes erhebliche interne Ressourcen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Compliance-Altlasten hat die Kundenaktivität ebenfalls beeinträchtigt. Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Monaten gelöst werden kann. Wir haben gezielte Massnahmen ergriffen, um die Profitabilität wiederherzustellen und gleichzeitig eine hohe Disziplin für regulatorische Anforderungen sicherzustellen.»

«Als ich vor einigen Monaten bei Leonteq angefangen habe, fand ich ein Unternehmen mit erheblichen Stärken vor, aber auch mit Bereichen, in denen Veränderungen notwendig waren», fügte Christian Spieler hinzu. «Es war klar, dass wir unseren Fokus schärfen, unsere Abläufe vereinfachen und das Vertrauen wiederherstellen mussten. Wir haben schnell gehandelt, um eine klare Richtung vorzugeben und Prioritäten festzulegen. Gemeinsam mit unserem hochkompetenten und engagierten Team gestalten wir Leonteq zu einem strategisch besser ausgerichteten, solide geführten und leistungsorientierten Unternehmen um. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»



Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 – Spiegelbild der laufenden Geschäftstransformation

Der Betriebsertrag sank im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 7% auf CHF 124.3 Millionen. Dabei gingen die Kommissions- und Dienstleistungserträge um 25% auf CHF 88.0 Millionen zurück. Im traditionellen Geschäft von Leonteq reduzierte sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag hauptsächlich aufgrund geringerer Margen sowie einer Reduktion von Large-Ticket-Transaktionen. Bei den neuen Geschäftsinitiativen gingen die Kommissions- und Dienstleistungserträge aus dem Vorsorgegeschäft, dem Fondsderivategeschäft und dem Balance-sheet-light-Geschäft zurück, während das AMC-Geschäft sowohl beim ausstehenden Volumen als auch bei den Kommissions- und Dienstleistungserträgen weiter wuchs. Ein steigender Anteil des Ertrags kam zudem aus dem neuen Retail-Flow-Geschäft von Leonteq.

Gleichzeitig verzeichnete Leonteq erhebliche positive Beiträge aus Hedging-Aktivitäten, die hauptsächlich auf den kurzfristigen Anstieg der Marktvolatilität im April 2025 zurückzuführen sind. Infolgedessen stieg das Handelsergebnis auf CHF 39.5 Millionen, gegenüber CHF 11.2 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Im Zusammenhang mit dem neuen regulatorischen Regime hat Leonteq die verfügbaren Kreditfazilitäten erhöht und stärker in Anspruch genommen. Dies wirkte sich auf das Zinsergebnis aus, das sich auf CHF -4.9 Millionen belief, gegenüber CHF 2.9 Millionen im ersten Halbjahr 2024.

Der Betriebsaufwand sank im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um CHF 10.8 Millionen oder 9% auf CHF 109.7 Millionen, was auf einen Rückgang des Personalaufwands sowie geringere Netto-Rückstellungen zurückzuführen ist. Bereinigt um einmalige Restrukturierungs- und Regulierungskosten sank der zugrundeliegende Betriebsaufwand im ersten Halbjahr 2025 um 11% auf CHF 107.2 Millionen.

Infolgedessen stieg der zugrundeliegende Gewinn vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33% auf CHF 17.1 Millionen. Der zugrundliegende Konzerngewinn betrug im ersten Halbjahr 2025 CHF 12.3 Millionen, gegenüber CHF 15.7 Millionen im ersten Halbjahr 2024. Der IFRS-Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 9.3 Millionen, gegenüber CHF 15.7 Millionen im ersten Halbjahr 2024. Dieser Rückgang ist auf einen Ertragssteueraufwand von CHF 4.8 Millionen im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen, gegenüber einem Steuerertrag von CHF 2.8 Millionen im Vorjahreszeitraum, der aus einer Zunahme der latenten Steuerguthaben resultierte.



Planmässiger Fortschritt bei der Umsetzung des neuen regulatorischen Regimes

Seit dem 1. Januar 2025 gelten für Leonteq erweiterte Kapital- und Risikoverteilungs-Anforderungen gemäss der Schweizer Eigenmittelverordnung. Unter diesem Rahmenwerk sanken die anrechenbaren Eigenmittel per 30. Juni 2025 auf CHF 658 Millionen, verglichen mit CHF 740 Millionen per 31. Dezember 2024. Dies ist hauptsächlich auf Dividendenausschüttungen in Höhe von insgesamt CHF 52.9 Millionen sowie die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen, die sich auf die strukturelle Fremdwährungsposition von Leonteq auswirkte. Das Leverage-Ratio-Exposure stieg um 4% auf CHF 11.0 Milliarden, was einer Leverage-Ratio von 6.0% per 30. Juni 2025 entspricht (pro forma per 31. Dezember 2024: 7.0%).

Per 30. Juni 2025 beliefen sich die risikogewichteten Aktiven (RWA) auf CHF 4.6 Milliarden, wovon CHF 2.7 Milliarden auf das Marktrisiko entfielen (berechnet nach dem vereinfachten Standardansatz, SSA). Die CET1-Kapitalquote und die Gesamtkapitalquote betrugen starke 14.4% und lagen damit deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen von 7.0% für die CET1-Kapitalquote und 10.5% für die Gesamtkapitalquote.

Wie bereits angekündigt, stellt Leonteq derzeit auf die RWA-Berechnung nach dem Standardansatz im Rahmen des Fundamental Review of the Trading Book (SA-FRTB) um. Diese Umstellung verläuft planmässig und wird die Kapitalberechnung nach dem SSA zu gegebener Zeit ablösen. Nach vollständiger Umsetzung der SA-FRTB rechnet Leonteq mit einer CET1-Kapitalquote von mindestens 14%.

Leonteq ist auch in den Gesprächen mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) über die Festlegung der letzten Details eines geschäftsspezifischen regulatorischen Liquiditätsrahmenwerk vorangekommen.



«ROE» – ein Weg zu nachhaltiger Profitabilität

Leonteq unternimmt konsequente Schritte, um strukturelle Herausforderungen anzugehen und das Unternehmen mit Blick auf nachhaltige Profitabilität und Shareholder Value zu repositionieren. Die Gruppe verfügt über erhebliche Stärken wie eine breite Kundenbasis und eine aussergewöhnliche Produktexpertise und fortschrittliche Technologie, doch Teile des traditionellen Marktes für strukturierte Produkte haben sich seit geraumer Zeit zu einem stärker volumenorientierten Geschäft mit sinkenden Margen entwickelt. Die Diversifizierungsbemühungen von Leonteq konnten diesen Trend bislang nicht ausgleichen. Die operative Komplexität sowie regulatorische Altlasten beeinträchtigten ebenfalls die Performance. Dies führte zu einer erhöhten Belastung der internen Ressourcen und einem Anpassungsbedarf in der Art, wie das Geschäft geführt und Kapital alloziert wird. Diese Herausforderungen in Verbindung mit den sich wandelnden Kundenerwartungen haben deutlich gemacht, dass Veränderungen notwendig sind.

In den letzten 21 Wochen hat Leonteq eine Reihe von strategischen Prioritäten definiert und einen Umsetzungsplan für die nächsten 12 bis 24 Monate erarbeitet. Der Plan basiert auf drei Säulen: Redimensionierung unterdurchschnittlich performender Bereiche, Optimierung etablierter Aktivitäten und Expansion vielversprechender Initiativen – alles mit dem Ziel, die Profitabilität zu verbessern, die Kapitaleffizienz zu stärken und das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen.

Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Redimensionierung

Ausstieg aus dem japanischen Markt durch Verkauf (Kommunikation erwartet in der zweiten Jahreshälfte 2025)

Ausstieg aus der «Bench»-Vorsorgelösung bis 2026

Ab Ende sollen 2026 rund 30% der Mitarbeitenden (ohne Vertrieb und Handel) im Servicezentrum in Lissabon beschäftigt sein

Optimierung

Verbesserung der operativen Führung und der Organisation, einschliesslich gezielter Managementänderungen und klaren Verantwortlichkeiten

Steigerung der Umsatzgenerierung mit White-Labelling-Partnern und Überarbeitung der Akquisitionsstrategie

Umstrukturierung des Angebots an Krypto-Assets in Deutschland zur Optimierung der risikogewichteten Aktiven (abgeschlossen im ersten Halbjahr 2025); Beibehaltung des Schweizer Geschäfts

Expansion

Erhöhung des Share-of-Wallet bei Kunden, wo Leonteq über Wettbewerbsvorteile verfügt

Ausbau wiederkehrender Einnahmequellen mittels der nächsten Generation von AMCs und die weitere Skalierung der QIS-Plattform des Unternehmens

Einführung der preisgekrönten digitalen Plattform LYNQS in weiteren Schlüsselmärkten

Ausbau der Vertriebsaktivitäten für Produkte von Drittanbietern

Mit der Kombination dieser Massnahmen strebt Leonteq ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 7% (2024 – 2027) bei weitgehend unveränderter Kostenbasis an, basierend auf einer unveränderten Risikobereitschaft und einem robusten Kontrollrahmen. Die Wachstumsinitiativen sollen aus dem operativen Geschäft finanziert werden.

Für das Geschäftsjahr 2027 strebt Leonteq einen Gewinn vor Steuern von CHF 60 bis 80 Millionen und einen RoTE von rund 10% an.

Um Investoren und Analysten die Nachverfolgung der Unternehmensentwicklung im Hinblick auf die gesetzten strategischen Prioritäten zu ermöglichen, beabsichtigt Leonteq, die Transparenz im Halbjahresbericht zu erhöhen. Dazu sollen neue oder angepasste Kennzahlen zu Emittenten, Regionen und Handelsbüchern offengelegt werden. Die entsprechende historische Datenreihe wird voraussichtlich spätestens mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.



Neue Kapitalrückführungspolitik

Vor dem Hintergrund des neuen regulatorischen Regimes und zur Verbesserung des Kapitalaufbaus strebt die Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 und die Folgejahre eine ordentliche Dividendenausschüttungsquote von rund 30% des Konzerngewinns an (auszuzahlen zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven).

Darüber hinaus wird der Verwaltungsrat erwägen, CET1-Kapital, das am Ende eines Geschäftsjahres deutlich über einer CET1-Kapitalquote von 15% liegt, im Rahmen eines im Folgejahr zu lancierenden Aktienrückkaufprogramms auszuschütten. Ziel ist es, unter diesem neuen Rahmenwerk ein Aktienrückkaufprogramm in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu lancieren.



Eric Finn Schaanning zum Chief Risk Officer ernannt, Nachfolger von Reto Quadroni

Wie bereits angekündigt, hat der Verwaltungsrat die Nachfolge von CRO Reto Quadroni im Hinblick auf dessen bevorstehende Pensionierung vorbereitet. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde Eric Finn Schaanning zum Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Eric Finn Schaanning (1987) verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und war zuletzt bei Nordea seit Mai 2024 als Group Head of Market and Valuation Risk tätig. Zuvor war Eric von 2021 bis 2024 bei UBS als Global Head of Banking Book Risk Management und bei Credit Suisse als Global Head of ALM Risk Management tätig. Von 2018 bis 2021 war er Principal Financial Stability Expert bei der Europäischen Zentralbank und davor neun Jahre lang als Senior Advisor bei der Norges Bank. Eric ist luxemburgischer und norwegischer Staatsbürger und hat einen Doktortitel in Mathematischer Finanzwissenschaft vom Imperial College London sowie einen Master-Abschluss in Mathematik von der ETH Zürich.

Christopher M. Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Wir danken Reto für seinen enormen Beitrag zum Unternehmen. In seinen mehr als 16 Jahren bei Leonteq hat er das Unternehmen aus Sicht des Risikomanagements und der Risikokontrolle durch verschiedene schwierige Marktphasen geführt. Sein Engagement und sein Fachwissen haben dem Unternehmen geholfen und helfen ihm weiterhin, sich schnell an das sich wandelnde regulatorische Umfeld anzupassen.» Und er fügte hinzu: «Wir freuen uns sehr, Eric als hochqualifizierten Nachfolger in dieser Funktion begrüssen zu dürfen.»



Übersicht über ausgewählte Kennzahlen und Leistungsindikatoren

1Die SSA wird zur Berechnung der marktrisikogewichteten Aktiven unter Anwendung von Skalierungsfaktoren auf einem Phase-in-Niveau von 25% angewendet – eine pro forma Berechnung der Skalierungsfaktoren unter verschiedenen Phase-in-Niveaus ist auf den Seiten 39–41 des Leonteq Halbjahresberichts 2025 dargestellt.

2 Nur Pro-forma-Angabe; risikogewichtete Aktiven werden gemäss B3F berechnet, wobei das Marktrisiko gemäss SSA und Skalierungsfaktoren von jeweils 1, was einer schrittweisen Einführung von 0% entspricht, berücksichtigt werden





Leonteq Halbjahresergebnisse 2025 – Medien- und Analysten-Telefonkonferenz

Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Christian Spieler, CEO von Leonteq, und Hans Widler, CFO von Leonteq, findet heute, 24. Juli 2025, um 10.30 Uhr MESZ statt.

Die Präsentation einschliesslich der Folien kann live per Audio-Webcastverfolgt werden.

Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Session teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte eine der folgenden Einwahlnummern und fragen Sie nach «Leonteq half-year 2025 results»:

Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00

Einwahlnummer Deutschland: +49 (0) 69 505 00 82

Einwahlnummer UK: +44 (0) 207 107 06 13

Diese Medienmitteilung, die Präsentation der Halbjahresergebnisse 2025 und der Halbjahresbericht 2025 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist einen Monat lang verfügbar unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Wichtige Termine

12. Februar 2026 Jahresresultate 2025

01. April 2026 Generalversammlung 2026

23. Juli 2026 Halbjahresresultate 2026

Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management erachtet diese alternativen Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) als nützliche Informationen für das Verständnis der finanziellen und operativen Performance der Gruppe. APMs sind weder als Ergänzung noch als Ersatz für IFRS-Zahlen gedacht. Definitionen und Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden Sie im Kapitel «Alternative Performance Measures» des Leonteq-Halbjahresberichts 2025 auf den Seiten 78 bis 80.

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer proprietären modernen Technologie bietet das Unternehmen derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

