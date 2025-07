Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu schwarz-roter Koalition

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu schwarz-roter Koalition

Ob Gaza, Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs oder Migration, viele in der SPD interpretieren den Koalitionsvertrag neu oder wollen in einigen Punkten von ihm nichts mehr wissen. Die Formulierung, die politische Mitte habe nur noch einen Schuss, wurde in jüngster Zeit ein bisschen überstrapaziert. Aber dass die Erfolglosigkeit der amtierenden Regierungskoalition erhebliche Veränderungen in der Republik nach sich ziehen würde, liegt auf der Hand. Das Vertrauen zu Demokratie und Rechtsstaat ist in weiten Teilen der Bevölkerung erschüttert. CDU, CSU und SPD sollten sich deswegen ihrer Verantwortung bewusst sein, mit Vernunft und gemeinsam regieren./yyzz/DP/zb