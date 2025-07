WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 7. August 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen (10.00 h Investorenkonferenz) 07:15 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q2-Zahlen 08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Halbjahreszahlen (14.00 h Analystencall) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 6/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 7/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 7/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2025 12:00 DEU: Online-Pk Bundesnetzagentur zur Genehmigung des letzten Abschnitts des SuedOstLink Mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. USA: US-Präsident Donald Trump reist nach Schottland TUR: Verhandlungen rund um das iranische Atomprogramm mit Europäern in Istanbul 19:30 DEU: Ausstrahlung «SWR Aktuell Sommerinterview» mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. JULI 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Hauptversammlung 09:00 DEU: Audi, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SVK: Erzeugerpreise 6/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/25 SONSTIGE TERMINE CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz, Genf --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Imerys, Halbjahreszahlen 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Vorausbericht Handelsbilanz 6/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen, Karlsruhe CHE: Weltkonferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten (Welt-PPK), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen 07:00 DEU: KSB, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Glencore, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen 22:00 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Halbjahreszahlen ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:30 FRA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 FIN: Handelsbilanz 5/25 (endgültig) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/25 08:30 HUN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/25 09:00 AUT: BIP Q2/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:30 NLD: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 7/25 11:00 EUR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/25 14:30 USA: BIP Q2/25 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/25 (vorab) 14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (vorab) 15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Halbjahres-Pk der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, München --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:20 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: AMS Osram AG, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen 8.30 h Pk, 10.15 h Analystencall) 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Halbjahreszahlen 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Autozulieferer ZF, Halbjahreszahlen 10:30 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk, Berlin 12:30 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:45 USA: Biogen, Inc., Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amazon.com, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:15 USA: Eastman Chemical, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Legrand, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: Comcast, Q2-Zahlen USA: Juniper Networks, Q2-Zahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen USA: Mastercard, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/25 (vorab) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/25 (vorab) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/25 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 6/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen- Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 5/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 6/25 12:00 ITA: Erzeugerpreise 6/25 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI MNI Chicago 7/25 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Urheberrechtsklage gegen «Cheat-Software», Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung 12:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Halbjahreszahlen USA: Moderna, Q2-Zahlen USA: Pkw-Absatz 7/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/25 10:00 EUR: HCOB Eurozone PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 6/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 LUX: EuGH trifft Entscheidung zu Schadensersatz-Ansprüchen im Diesel-Skandal, Luxemburg HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni 2025 und 2. Quartal 2025 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q2-Zahlen USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/25 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 8/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (endgültig) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: YouGov, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q2-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Cummins, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: Verbraucherpreise 7/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 7/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 7/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 7/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 6/25 15:45 USA: S&P Global POMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA. ISM Services Index 7/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Presse- und Analystencall) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:35 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen 13:30 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 14:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen 22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 6/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 6/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Halbjahreszahlen (9.00 h Pressecall) 07:30 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen 07:50 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:50 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q2-Zahlen 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altice USA, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Pinterest, Q2-Zahlen USA: Hyatt, Q2-Zahlen USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/25 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/25 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/25 ---------------------------------------------------------------------------------------

