DAX-FLASH: Leitindex tritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein kaum veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels wenige Punkte tiefer auf 24.291 Punkte.

Tags zuvor war ein weiter Vorstoß Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütlichere Einigung im Zollstreit der EU mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September für weitere Gewinnmitnahmen. Somit tritt der Dax auch auf Wochensicht auf der Stelle.

Für Impulse könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben./ag/zb