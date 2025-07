Dow Jones Industrial Average® - Testet das Allzeithoch

Der Schlüsselmarke von 42.000 Punkten hatten wir zuletzt mehrfach signalgebenden Charakter bescheinigt – und der Dow Jones® zahlt es seit deren Überwinden zurück. Dank der jüngsten Kursgewinne steht zudem erneut eine ähnlich bedeutende Widerstandszone zur Disposition. Als solche definieren wir die Barrieren in Form der historischen Hochstände vom Dezember und Januar bei 45.074/45.054 Punkten (siehe Chart). Der Sprung über die angeführten Hürden wäre nicht nur gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch, sondern im Erfolgsfall kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre zudem als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg in diese Region stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 48.215 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele dar. Noch liefert auch der Faktor „Saisonalität“ Rückenwind, doch das Zeitfenster schließt sich demnächst, denn im August/September wird das zyklische Umfeld herausfordernder. Unterstützungen bestehen beim Dow Jones® bei 43.759 Punkten (jüngstes „swing low“) sowie in Form der 50-Wochen-Linie (akt. bei 42.606 Punkten).

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

