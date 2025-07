EQS-News: Advanced Blockchain AG: Bewertung der Top 15 Portfoliopositionen zum 30. Juni 2025

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Bewertung der Top 15 Portfoliopositionen zum 30. Juni 2025



25.07.2025

Berlin, 25. Juli 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, hat eine neue Bewertung der 15 größten Positionen ihres Portfolios, die über ihre Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. Gehalten werden, veröffentlicht. Zum Stichtag 30. Juni 2025 wird der Gesamtwert dieser Vermögenswerte auf rund 15 Millionen US-Dollar geschätzt.



Zusammensetzung der größten Portfoliowerte

Unter allen Beteiligungen stellt peaq weiterhin die wertmäßig größte Position dar, obwohl sich der relative Anteil innerhalb des Portfolios verringert hat. Weitere bedeutende Beiträge stammen von Panoptic, Light und Polymer, deren kombinierter Wert auf über 5 Millionen US-Dollar geschätzt wird.



Gelistete Token (Marktwerte per 30.06.2025):

peaq: 88.059.820 $PEAQ und 672.112 KREST-Token mit einem kombinierten Wert von 6.874.983 USD

Ethereum: 92 ETH im Wert von 230.000 USD

Contango: 11.885.556 TANGO-Token im Wert von 160.455 USD

Bitcoin: 1,2 BTC mit einem Wert von 129.043,20 USD

Neon EVM: 533.220 NEON-Token im Wert von 53.322 USD

Eigenkapitalpositionen und Token vor Launch (bewertet durch AVS-Valuation GmbH zum 30.06.2025)

Panoptic: rund 1.520.000 – 2.280.000 USD

Light: rund 1.350.000 – 2.020.000 USD

Polymer: rund 1.340.000 – 2.010.000 USD

Talisman: rund 440.000 – 660.000 USD

Permanent Ventures: rund 280.000 – 420.000 USD

Zcloak: rund 220.000 – 340.000 USD

Laconic: rund 120.000 – 180.000 USD

Eigenkapitalpositionen

Silencio: 50.000 USD

Weitere Vermögenswerte innerhalb der Top 15 beinhalten Volume Finance, in das Incredulous im Jahr 2022 350.000 USD Eigenkapital investierte. Diese Beteiligung wurde im Rahmen der laufenden historischen Aufarbeitung entdeckt und ist nun auf der Unternehmenswebsite dargestellt. Der Kontakt mit dem Gründerteam wurde wiederhergestellt, und es laufen Gespräche zur Monetarisierung der Eigenkapitalbeteiligung am Projekt.



Darüber hinaus wurde beim Protokoll DELV (ehemals Element Finance) eine Schwachstelle in den Smart Contracts der Lösung „Hyperdrive“ festgestellt, woraufhin Gründer und Anteilseigner gemeinsam beschlossen haben, das Projekt einzustellen, da die Kosten für einen Wiederaufbau untragbar gewesen wären. Das Management der ABAG steht in fortlaufendem Austausch mit dem Gründerteam, um die Liquidationserlöse aus den Vorzugsaktien zu erhalten. Die Erlöse werden auf 200.000 bis 300.000 US-Dollar geschätzt, vorbehaltlich der noch anfallenden Abwicklungskosten.



Abschließend ist in der Bewertung der 15 größten Vermögenswerte weder die direkte Beteiligung an EoT Labs (einschließlich des geistigen Eigentums) noch das geistige Eigentum von FinPro enthalten – ebenso wenig wie weitere Vermögenswerte (u.a. PEN, TIA*, AR, AO, $M, MYSO, SNX), die sich im Besitz der Gruppe befinden und ihr rechtlich zugeordnet sind.



Bewertungsmethodik

Die AVS-Valuation GmbH wendet bei der Bewertung eine umfassende Methodik an. Berücksichtigt werden u.a. die Rechtsstruktur (z.B. SAFTs, SAFEs), Sektor-Benchmarks, Fundamentaldaten, technologische Entwicklungen, Marktkapitalisierung sowie – wo anwendbar – TVL (Total Value Locked).



Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert:

„Mehrere Portfoliowerte haben im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Wertverlust verzeichnet – insbesondere $PEAQ, das zum 31.12.2024 noch 80% des gesamten Portfoliowerts ausmachte und somit auch seinen relativen Beitrag zum Gesamtwert des Portfolios verringert hat. Ursache hierfür war in erster Linie die allgemeine Marktkorrektur und der Stimmungsumschwung zu Beginn des Jahres 2025.



Insgesamt hat die starke Konzentration des Portfolios auf vier bis fünf Schlüsselwerte die Auswirkungen der Volatilität einzelner Vermögenswerte auf das Gesamtportfolio zusätzlich verstärkt. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer kontinuierlichen strategischen Diversifikation, die im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 bereits eingeleitet wurde und im weiteren Jahresverlauf – nach dem voraussichtlichen Abschluss der Aufarbeitung der Vergangenheit bis Ende Juli 2025 – noch aktiver umgesetzt werden soll.“



Marktausblick

Das erste Halbjahr 2025 knüpfte an die Dynamik aus Ende 2024 an – die Märkte für digitale Vermögenswerte wuchsen sowohl in ihrer Kapitalisierung als auch in der Nutzung. Bitcoin notierte durchgehend oberhalb der 100.000 USD-Marke, meist zwischen 104.000 und 110.000 USD – ein Zuwachs von 45%. Kurzzeitige geopolitische Spannungen wurden schnell absorbiert, das Risikoappetit blieb robust, gestützt durch leichte Zugewinne an den US-Aktienmärkten.



On-Chain-Daten und technische Indikatoren bestätigten die Stärke: Bitcoin verzeichnete vermehrte Großtransaktionen und konstante Abflüsse von Börsen, was auf anhaltende Akkumulation durch langfristige Investoren hindeutet. Ethereum startete ins Jahr mit einem Kurs von etwa 3.300US-Dollar und fiel bis April auf rund 1.400US-Dollar zurück. In der zweiten Hälfte des zweiten Quartals 2025 erholte sich der Kurs und bewegte sich anschließend in einer Seitwärtsrange zwischen 2.400 und 2.700US-Dollar.Im Mai wurde das öffentliche Testnetz von EIP-7251 eingeführt – ein zentrales Upgrade zur Verbesserung der Staking-Effizienz und zur Anziehung institutioneller Validatoren.



Aktuelle Portfolio-Highlights

peaq: Bis zum zweiten Quartal 2025 erreichte peaq einen wichtigen Meilenstein mit über 5Millionen On-Chain-Adressen und mehr als 14Millionen verarbeiteten Transaktionen. Zudem wurden 1,4Milliarden $PEAQ-Token (über 30% des Gesamtangebots) aktiv gestaket – was auf eine starke Nutzerbeteiligung und hohe Netzwerkaktivität hinweist.

Panoptic: Panoptic hat seine dezentrale Handelsplattform auf Ethereum gestartet und im ersten Quartal 2025 einen Total Value Locked (TVL) von nahezu 1,76Millionen USD erreicht.

Contango Protocol: Die Protokollgebühren von Contango (d.h. direkte Handels- und Servicegebühren von Nutzerseite) stiegen im ersten Halbjahr 2025 deutlich an: Q1 2025: 426.154 USD Q2 2025: 234.980 USD Unter Einbeziehung vorläufiger Q3-Daten belaufen sich die im Jahr 2025 generierten Gesamterlöse aus Gebühren auf rund 720.000US-Dollar – ein Zeichen für eine starke Entwicklung im ersten Halbjahr und anhaltende Dynamik im dritten Quartal.

Update-Call für Investoren

Advanced Blockchain wird seine Investoren im Rahmen eines Investoren-Update-Calls informieren, der in der ersten Hälfte des August 2025 stattfinden wird. Das genaue Datum wird zu gegebener Zeit auf der Investor-Relations-Website veröffentlicht.



* Die Celestia-Token wurden der ABAG rechtlich als Gegenleistung für eine Investition im Jahr 2023 zugesprochen, sind bislang jedoch weder an ABAG noch an eine Tochtergesellschaft übertragen worden.



Über die Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

