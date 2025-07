Neuer Puma-Chef will Strategie bis Oktober vorstellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der neue Puma-Chef Arthur Hoeld plant tiefgreifende Veränderungen bei der Nummer drei auf dem Sportartikelmarkt.

Puma sei "eine Marke, die einen Neustart braucht und neue Wege gehen muss", sagte der seit drei Wochen amtierende ehemalige Adidas-Manager in einer Telefonkonferenz am Freitag. Er werde die Wachstumspläne für 2026 und die folgenden Jahre auf den Prüfstand stellen und seine Strategie Ende Oktober vorstellen. "2025 ist ein Jahr des Neustarts, und 2026 wird ein Übergangsjahr." Dabei gehe es nicht nur um die Markenstrategie seines Vorgängers Arne Freundt, die er nicht fortsetzen werde. Puma müsse an der Vertriebsstruktur und -qualität arbeiten, sagte Hoeld.

