In dieser Folge von Chartzeit tauchst du gemeinsam mit Martin Goersch in die Welt von JPMorgan Chase ein. Du erfährst, warum du gerade jetzt einen genauen Blick auf die Bilanzstärke und Diversifikation dieses Finanzriesen werfen solltest.

Du hörst, wie Jamie Dimon sein Motto „Hope for the best, prepare for the worst“ lebt und wie politische Unwägbarkeiten und Handelskonflikte die Bankstrategie prägen.

Martin zeigt die Parallelen vom Aktienkurs-Verlauf und dem Kursverlauf des Finanz-Sektors in den USA und gibt seine Kursziele sowohl für den übergeordneten Sektor, als auch für die JPMorgan Chase-Aktie bekannt.