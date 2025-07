In dieser Folge von Chartzeit nimmt Martin Goersch Capital One Financial unter die Lupe. Nach einem Quartal voller Überraschungen, einer milliardenschweren Discover-Übernahme und steigenden Rückstellungen stellt sich die Frage: Ist die Aktie jetzt ein unterschätzter Riese – oder lauern versteckte Risiken?

Martin analysiert, was wirklich hinter dem GAAP-Verlust steckt – und was das für Anleger bedeutet. Außerdem wirft er einen Blick auf die spannendsten Kennzahlen, die Marktreaktion und darauf, was Anleger unbedingt wissen sollten, bevor sie auf den Zug aufspringen.