ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Puma auf 'Hold' - Ziel von 34 auf 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Puma nach einem enttäuschenden zweiten Quartal mit gekürzten Zielsetzungen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel kappte Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie von 34 auf 20 Euro. Die Aktie sei ein schwieriger Investitionsfall geworden, denn für dieses Jahr gebe es kein näher beziffertes operatives Gewinnziel (Ebit) und 2026 werde wohl zu einem Übergangsjahr. Derzeit mangele es an Klarheit über die Strategie, die es wohl erst im Oktober geben werde./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 04:03 / GMT

