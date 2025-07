ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das zwischen den USA und der Europäischen Union getroffene Abkommen beseitige letzte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf den Aktienkurs des Labor- und Pharmazulieferers sollte es sich positiv auswirken, dass die Sorge einer Erhöhung der Abgaben auf 30 Prozent gebannt sei./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 07:33 / BST

