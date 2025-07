Bayer: Mögliche US-Zulassung des Menopause-Medikaments Elinzanetant verzögert

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer muss sich bis zu einer möglichen Zulassung seines Menopausen-Mittels Elinzanetant im lukrativen US-Markt noch gedulden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Prüfzeitraum für den Zulassungsantrag des Medikamentes zur Behandlung von Hitzewallungen verlängert, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitagabend mit. Die Verlängerung betrage bis zu 90 Tage. Die Behörde habe indes keine Bedenken zur allgemeinen Zulassungsfähigkeit von Elinzanetant geäußert. Erst vor wenigen Wochen wurde Elinzantant unter dem Markennahmen Lynkuet in Großbritannien zugelassen. Entsprechende Anträge laufen in der EU und anderen Märkten./mis/men