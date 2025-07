EQS-News: reconcept GmbH begibt 6,25 % CHF Green Energy Bond Canada – Impact Investment im kanadischen Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept GmbH begibt 6,25 % CHF Green Energy Bond Canada – Impact Investment im kanadischen Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien Hamburg, 28. Juli 2025 – Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, startet mit dem reconcept CHF Green Energy Bond Canada (ISIN: DE000A4DFJZ1) ein neues Festzins-Angebot. Das grüne Wertpapier im Volumen von bis zu 3 Mio. Schweizer Franken bietet Anlegern einen attraktiven Kupon von 6,25 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren und halbjährlicher Auszahlung. Die zufließenden Anleihemittel dienen der Finanzierung von „Greenfield“-Projekten im Photovoltaik- und Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada, vornehmlich in British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada. Eine Zeichnung der neuen Anleihe ist über die Webseite www.reconcept.de/CHFKANADA möglich. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: „Mit dem reconcept CHF Green Energy Bond Canada können Anleger in einen der weltweit vielversprechendsten Wachstumsmärkte für Erneuerbare Energien investieren. Kanada bietet enormes Potenzial, insbesondere in Provinzen wie British Columbia für Windkraft sowie Ontario und Alberta für Solarparks. Dort lassen sich auch Energiespeicherlösungen hervorragend mit einplanen. Zudem punktet Kanada mit politischer Stabilität, einer starken Währung und einem klaren regulatorischen Rahmen für den Ausbau grüner Energien.“

Der reconcept CHF Green Energy Bond Canada ist Teil der langfristigen Strategie, das internationale Wachstum der Gruppe weiter zu forcieren. Zudem beschreitet reconcept damit auch währungstechnisch neue Wege. Die erstmalige Begebung einer Anleihe in Schweizer Franken ist eine bewusste Entscheidung, um gezielt Anleger in der Schweiz anzusprechen, die in den vergangenen Jahren zunehmend starkes Interesse an grünen Geldanlagen aus dem Hause reconcept gezeigt haben. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen durch diese Neuemission auch die eigene Präsenz in diesem bedeutenden Finanzzentrum.

reconcept kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien zurückblicken und ist bereits seit 2014 in Kanada aktiv. Das Team in Toronto verfügt über exzellente Marktkenntnisse und hervorragende lokale Netzwerke, um Erneuerbare-Energien-Projekte effizient und nachhaltig umzusetzen. Die dynamisch wachsende Projektpipeline umfasst ein Gesamtvolumen von rund 1,3 Gigawatt. Aktuell arbeitet reconcept zum Beispiel an einem 22-Megawatt-Solarprojekt in der Nähe der Stadt Lacombe in der Provinz Alberta. Plangemäß werden dort bis Ende 2026 rund 43.000 bifaziale Solarmodule auf einer Fläche von 133 Hektar installiert.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.reconcept.de/CHFKANADA verfügbar.

Eckdaten des reconcept CHF Green Energy Bond Canada



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und – von der Prüfung und Billigung der CSSF nicht umfasst – in der Schweiz im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/CHFKANADA verfügbar sind.

