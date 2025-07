EQS-News: Nordex Group setzt im zweiten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs fort: Höhere Profitabilität, starkes Auftragswachstum und solider positiver freier Cashflow

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Nordex Group setzt im zweiten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs fort: Höhere Profitabilität, starkes Auftragswachstum und solider positiver freier Cashflow



28.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Auftragseingang von 2,3 GW steigt deutlich gegenüber Q2/2024

EBITDA erreichte 108 Mio. Euro, bei einer EBITDA-Marge von 5,8 Prozent. Damit verzeichnet die Nordex Group einen weiteren Anstieg der Profitabilität und bestätigt den positiven Trend bei den Margen

Starkes Konzernergebnis von 31 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025 nach 0,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal

Wesentlicher freier Cashflow von 145 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025 erzielt aufgrund positiver operativer Leistung

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 28. Juli 2025. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) konnte auch im zweiten Quartal 2025 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnen.

Der Umsatz lag bei rund 1,9 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2025 und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q2/2024: 1,9 Mrd. Euro). Die Gesamtleistung inklusive der Bestandsveränderungen stieg um 3,1 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro (Q2/2024: 1,8 Mrd. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg deutlich um rund 64,3 Prozent auf 108,2 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025 (Q2/2024: 65,8 Mio. Euro) bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 5,8 Prozent (Q2/2024: 3,5 Prozent).

"Wir haben ein starkes zweites Quartal abgeliefert und unsere positive Dynamik vom Beginn des Jahres fortgesetzt. Unsere Profitabilität hat sich weiter verbessert und wir konnten das Quartal mit einem starken positiven freien Cashflow abschließen - deutlich über dem Vorjahreswert. Mit Blick nach vorn bin ich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Unsere Auftragseingänge entwickeln sich weiterhin dynamisch und spiegeln so die anhaltend hohe Nachfrage unserer Kunden wider und bestätigen die solide Wettbewerbsposition in unseren Märkten. Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und die bisher erzielte nachhaltige Entwicklung bestärkt mich in der Überzeugung, dass wir diesen positiven Kurs fortsetzen und wir uns weiter in Richtung unseres mittelfristigen Margenziels bewegen werden", erklärt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Operative Entwicklung

Im zweiten Quartal 2025 erzielte die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang von 2.310 MW, was einem Anstieg von 81,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1.271 MW entspricht. Der Gesamtauftragswert erreichte 2,2 Mrd. Euro (Q2/2024: 1,2 Mrd. Euro), wobei die Aufträge aus 9 verschiedenen Ländern kamen und verschiedene Turbinenvarianten umfassen. Insgesamt blieb das Preisniveau im zweiten Quartal 2025 mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) von 0,97 Mio. Euro/MW stabil (0,96 Mio. Euro/MW in Q2/2024). Der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises ist durch die unterschiedlichen Projektumfänge und die regionale Zusammensetzung begründet, jedoch nicht in einem Anstieg des zugrunde liegenden Preisniveaus.

Zu Ende Juni 2025 belief sich der Auftragsbestand der Nordex Group auf 14,3 Mrd. Euro nach 11,0 Mrd. Euro im Juni des Vorjahres. Der Auftragsbestand setzt sich aus 8,9 Mrd. Euro (Juni 2024: 6,9 Mrd. Euro) im Segment Projekte und 5,5 Mrd. Euro (Juni 2024: 4,1 Mrd. Euro) im Segment Service zusammen.

Die Turbinenproduktion erreichte im zweiten Quartal 2025 1.586 MW, dies entspricht einem Rückgang von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Q2/2024: 1.852 MW). Dies ist auf die Projektplanung zurückzuführen. Die Produktion von Rotorblättern stieg um 8,1 Prozent auf 1.399 Einheiten (Q2/2024: 1.294 Einheiten). Davon wurden 466 Rotorblätter selbst produziert (Q2/2024: 405) und 933 (Q2/2024: 889) von externen Zulieferern bezogen.

Die Nordex Group hat im zweiten Quartal 2025 337 Windenergieanlagen in 16 Ländern mit einer Gesamtleistung von 1.959 MW installiert. Zum Vergleich: Im Q2/2024 waren es 365 Windenergieanlagen in 19 Ländern mit einer Gesamtleistung von 1.869 MW. Von den im Berichtszeitraum erfolgten Installationen (in MW) entfielen 87 Prozent auf Europa, 10 Prozent auf Lateinamerika und 2 Prozent auf die Region "Rest der Welt".

Der Umsatz im Segment Projekte lag im zweiten Quartal des Jahres bei rund 1,7 Mrd. Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das Segment Service verzeichnete ein Wachstum und steigerte den Umsatz um 16,9 Prozent auf 206,9 Mio. Euro (Q2/2024: 176,9 Mio. Euro).

Finanzkennzahlen im Überblick

Zu Ende Juni 2025 bewegte sich die Bilanzsumme mit rund 5,7 Mrd. Euro auf einem stabilen Niveau und entspricht dem Stand zum Jahresende 2024. Die Eigenkapitalquote lag bei 18,0 Prozent gegenüber 17,7 Prozent zum 31. Dezember 2024. Zum Stichtag beliefen sich die liquiden Mittel des Konzerns auf 1.241,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.151,4 Mio. Euro), was zu einer soliden Netto-Cash-Position von 941,9 Mio. Euro führte (31. Dezember 2024: 848,2 Mio. Euro). Die Working-Capital-Quote in Prozent des Konzernumsatzes betrug minus 7,5 Prozent (31. Dezember 2024: minus 9,1 Prozent). Im zweiten Quartal 2025 erzielte die Nordex Group einen positiven freien Cashflow von 145,1 Mio. Euro (Q2/2024: 94,0 Mio. Euro), der vor allem auf das starke operative Geschäft zurückzuführen ist.

Informationen zur Berichterstattung

Der vollständige Zwischenfinanzbericht für das erste Halbjahr 2025 ist ab sofort auf der Website der Nordex Group im Bereich Investor Relations unter „Veröffentlichungen” (ir.nordex-online.com) verfügbar. Der Zwischenlagebericht und der verkürzte Zwischenkonzernabschluss wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Kennzahlen der Nordex Group

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

