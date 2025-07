Mehrere Tote bei Zugunglück in Baden-Württemberg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bei einem schweren Zugunglück in Baden-Württemberg sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen.

"Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden drei Personen tödlich sowie weitere Reisende schwerst verletzt", teilten die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Ulm am Sonntag mit. Zwischen Riedlingen und Munderkingen seien am Abend zwei Regionalexpress-Waggons auf dem Weg nach Ulm entgleist. Etwa 100 Reisende hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Zug befunden. Die Unfallursache sei Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Man sei mit starken Einsatzkräften vor Ort. Bis auf Weiteres bleibe die Zugstrecke für den Verkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. Für Angehörige wurde eine Sammelstelle in einem Bürgerzentrum in Daugendorf eingerichtet.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder äußerte sich erschüttert. Das gesamte Ausmaß des Zugunglücks lasse sich aktuell nur erahnen. "Unsere Experten sind unterwegs, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen", erklärte er.

(Bericht von Christian Rüttger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)