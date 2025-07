Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - von GBC AG 28.07.2025 / 14:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu DN Deutsche Nachhaltigkeit AG Unternehmen: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG ISIN: DE000A3DW408 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,42 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Neuausrichtung des Geschäftsmodells auf Impact Investing Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (DN AG) eine Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells vorgenommen. Aktuell wird der Fokus der Gesellschaft mit dem Begriff "Impact Investing" beschrieben. Das bedeutet, dass künftig Beteiligungen an Unternehmen eingegangen werden, die neben Renditeaspekten auch positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Als mögliche Zukunftsbranchen hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG die Bereiche KI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie ausgemacht. Die neue Unternehmensstrategie spiegelt sich auch in einer grundlegenden Änderung des Beteiligungsportfolios wider. Bis zum Geschäftsjahr 2024 war die publity AG, die im Bereich der Immobilieninvestments tätig ist, die wesentliche Beteiligung der Gesellschaft. Im Zuge der neuen Strategie wurde sie an die Olek Capital GmbH veräußert. Derzeit umfasst das Portfolio die First Move! AG, die More Impact AG und die EasyMotionSkin Tec AG und damit drei wesentliche Beteiligungen. Die börsennotierte Beteiligung More Impact AG ist ein High-Tech-Medical-Hub, der über eine Inhalator-Technologie verfügt. Mit dieser können Raucher von einer schrittweisen Nikotinentwöhnung profitieren. Eine weitere Technologie ist die nadellose Spritze "Speedinject", die Patienten mit Nadelphobie oder chronischem Injektionsbedarf helfen kann. Die Anteile an der First Move! AG wurden zwar schon auf die DN AG übertragen, die Eintragung der Sachkapitalerhöhung steht jedoch noch aus. Die First Move! AG verfügt über eine patentierte automatisierte Parkhaustechnologie, die die Nutzung von Parkräumen deutlich optimiert. Schließlich stellt die EasyMotionSkin Tec AG als dritte wesentliche Beteiligung Hightech-Anzüge mit integrierten EMS-Geräten für die Fitness- und Gesundheitsbranche her. Die operative Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 war von der Umsetzung der neuen Strategie geprägt. Einerseits weist die Gesellschaft Gesamterträge in Höhe von 204,45 Mio. EUR (VJ.: 76,41 Mio. EUR) aus, die insbesondere aus einem Bewertungsanstieg der Beteiligung More Impact AG resultieren. Demgegenüber stehen jedoch deutlich höhere sonstige betriebliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von publity unter dem Buchwert stehen dürften. Das Nachsteuerergebnis in Höhe von 20,19 Mio. EUR (VJ: 19,36 Mio. EUR), das maßgeblich aus Bewertungserträgen stammt, lag auf dem Vorjahresniveau. Wir haben den fairen Wert der Deutsche Nachhaltigkeit AG im Rahmen eines NAV-Ansatzes ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stellt das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die ausschließlich auf die More Impact AG entfallen, stellen mit 280,93 Mio. EUR dabei den mit Abstand größten Aktivposten der Gesellschaft dar. Zuzüglich weiterer Vermögensgegenstände (Beteiligung an EasyMotion, eigene Anleihen) sowie abzüglich der zinstragenden Verbindlichkeiten und der Overheadkosten haben wir einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 282,62 Mio. EUR ermittelt. Je Aktie entspricht dies 6,42 EUR. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 5,10 EUR vergeben wir das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ab1b6635ea3dbf8c5389042f8d521b3c Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 28.07.2025 (11:47 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 28.07.2025 (14:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2175368 28.07.2025 CET/CEST °